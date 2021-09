Con insultos, jueza de Salto intentó evitar que incautaran su vehículo en la Noche de la Nostalgia y fue denunciada penalmente

La magistrada viajaba en un auto con su pareja, que había dado resultado positivo a la alcoholemia.

El episodio comenzó cerca de las 4 de la madrugada de la Noche de la Nostalgia. Los inspectores de tránsito de la Intendencia de Salto detuvieron un vehículo para realizar un control de alcoholemia y en el mismo circulaba la jueza de Salto, como acompañante. El chofer era su pareja, un abogado, que dio resultado positivo. Por este motivo procedieron a incautarle el auto.

El director de Tránsito de la comuna, Henry Albarenque, confirmó a Telemundo que la magistrada se negó a entregar el vehículo y hubo "insultos" y "palabras pasadas de tono" con el inspector. Por esa razón los funcionarios municipales pidieron intervención policial y luego realizaron una denuncia de lo sucedido.

"Está en denuncia. Cuando se hace denuncia hay malos tratos. En este caso es el plus que quiso imponer otras cosas. Está en la parte judicial y cuando esta en investigación no se puede decir mucho. Pero si pasó, pasó más de lo que tiene que pasar cuando se incauta un vehículo. Cuando uno pide apoyo policial es porque hay malos tratos o no entiende la otra persona", dijo Albarenque.

Pero además de los reclamos que hizo en el momento de la incautación del vehículo, más tarde la jueza se dirigió hasta el lugar donde son trasladados los autos retirados. "Ahí también se tuvo que llamar a la policía para retirarla del lugar", agregó.

"Los inspectores tienen una orden clara. No precisan estar llamando a nadie de que se está incautando un vehículo a cierta persona y que es algo, que es político o lo que sea. La orden es clara: se actúa como cualquier salteño. Y fue lo que los inspectores hicieron", indicó Albarenque.

Según dijo el director de Tránsito de Salto, "a los días pagó la multa" que fue aplicada al chofer, de 35 unidades reajustables, a quien también se le retiró la libreta de conducir por seis meses.

Mientras tanto, la denuncia contra la jueza que fue realizada tanto por los inspectores de tránsito como por los policías que actuaron está siendo investigada.