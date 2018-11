Con la presencia de Amado y Valenti, y con fuertes críticas al Frente Amplio, Pablo Mieres lanzó su candidatura a la Presidencia

"En algunas cosas, es irreconocible el Uruguay de hoy. Y eso nos duele", dijo el líder del Partido Independiente.

“Cambiar se puede”: bajo esa consigna, Pablo Mieres lanzó este domingo su candidatura a la Presidencia de la República, de cara a las elecciones de 2019.

El acto de lanzamiento se produjo en el Club Platense, durante el mediodía de este domingo, con cientos de militantes del Partido Independiente y dirigentes del sector, además de otros allegados.

“Miles y miles se están sumando hoy para hacer que esta opción sea cada vez mayor y cada vez más fuerte”, reflexionó Mieres.

El dirigente agradeció especialmente la presencia de Fernando Amado –ex Partido Colorado– y Esteban Valenti –ex Frente Amplio–, quienes recientemente se acercaron al dirigente en pos de encontrar acuerdos y formar una coalición. “Saludo el coraje de todos ellos para construir una opción nueva y que sea una alternativa en Uruguay”, apuntó.

Además, criticó al Gobierno y al Frente Amplio, y consideró que “duelen” los fracasos a los que se enfrenta el país en materia de seguridad, educación e relaciones internacionales.

“Estamos viviendo el final de un tiempo que estuvo caracterizado por el gobierno de un solo partido y con mayoría absoluta. No somos nosotros los que pensamos que no se hizo nada: hay que ser sensatos y no ser necios.

Se han hecho cosas, hay cosas que hay preservar, mantener y profundizar. Pero este país no se refundó en el 2004, y tampoco se va a refundar gane quien gane en 2020. Estamos en una patria donde a veces gobiernan unos y a veces tienen que gobernar otros: así se construye un país.

Estamos convencidos del fracaso de este Gobierno. Ha fracasado rotundamente. Todas las promesas que realizó no se cumplieron, ni educación, en seguridad, ni la reforma del Estado, ni la apertura al mundo.

La agenda de prioridades del país del 2014 sigue siendo la misma que será en 2019, y agravados siguen pendientes porque este Gobierno no ha resuelto nada.

En algunas cosas, es irreconocible el Uruguay de hoy. Y eso nos duele”.