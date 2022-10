Congreso de Intendentes afina detalles para implementar libreta por puntos: suspensión por seis meses y diferenciación para profesionales

El director de Tránsito de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera, dijo que no tienen "un plazo definido" para implementar todos estos cambios pero enfatizó que buscan hacerlo con tiempo para "agotar todas las instancias, porque es preferible demorarlo y no que salga mal".

La libreta de conducir por puntos sigue avanzando y el Congreso de Intendentes habilitó a la comisión que trata el tema a comenzar un intercambio con los trabajadores, las cámaras de transporte y los legisladores, según informó a Telemundo el director de Tránsito de la Intendencia de Canelones, Marcelo Metediera.

La idea, adelantó Metediera, se inspiró en el modelo español y ahora se busca adaptarlo a la realidad uruguaya. "Tenemos que ver cómo se unen todos esos antecedentes que tenemos en el país y la experiencia internacional para ver cuál es el mejor producto a realizar acá", explicó.

El director de Transporte de la comuna canaria detalló que la idea es que una vez que el conductor pierda los puntos se lo suspenderá por seis meses y tendrá que participar de cursos que le permitan recuperar la puntuación. "De todas maneras, si bien hay un borrador, todo eso está en debate y es lo que pretendemos construir de manera colectiva", recalcó.

A priori, también informó que buscan diferenciar al conductor que tenga libreta profesional y que está ejerciendo como tal. "En esos casos específicos van a tener la posibilidad no de tener más puntos, sino una flexibilidad y que las sanciones sean distintas", reconoció.

Metediera dijo que no tienen "un plazo definido" para implementar todos estos cambios pero enfatizó que buscan hacerlo con tiempo para "agotar todas las instancias, porque es preferible demorarlo y no que salga mal". Indicó que, en lo personal, no cree que todo este trabajo lleve menos de un año.