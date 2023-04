Consultorio Jurídico de la UdelaR recibió la denuncia de otra persona que afirma haber sido víctima de abusos sexuales por parte de Penadés

Los abogados especializados en delitos sexuales serán quienes tomen el caso y reúnan los elementos para presentar la denuncia en Fiscalía.

El Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UdelaR) recibió este martes la denuncia de otra persona que afirma haber sido víctima de abusos sexuales por parte del senador del Partido Nacional, de acuerdo a lo que informó El Observador y confirmó Telemundo.

Este grupo de abogados es el mismo que defiende a la militante blanca Romina Celeste Papasso, que este martes declaró ante la Fiscalía tras acusar públicamente al parlamentario de haber explotado sexualmente de ella cuando tenía 13 años.

Tras declarar en Fiscalía, Romina dijo el martes a la prensa: "No existe la palabra miedo para mí, voy a ser siempre parte del Partido Nacional, a mí no me importa lo que digan. Soy blanca a muerte de toda la vida".

Soledad Suárez, una de las abogadas que la acompañó en esta instancia, agregó: "Vinimos a aportar todo lo que tenía para informar a Romina, lo hizo con total claridad. Se respetaron sus derechos".

"Es importante que llegue el mensaje a otras posibles víctimas que existen, hay un equipo muy profesional en Fiscalía y se pueden acercar", añadió la profesional.

"Exhortamos a que si tienen hechos que develar sepan que hay un equipo fiscal que está trabajando y que el consultorio está a las órdenes", sumó Suárez.

Romina Celeste contó días atrás en el programa Hacemos lo que Podemos que, en 2007 cuando tenía 13 años, Penadés le pagó a cambio de mantener relaciones sexuales. Ella caminaba por el Parque Batlle cuando desde un auto gris el legislador le hizo señas para que subiera a su vehículo y juntos fueron a un motel donde se dio la situación de abuso, afirmó. Penadés rechazó las acusaciones.