"Contra el crimen organizado y el narcotráfico tenemos que ser absolutamente inflexibles": Raffo se expresó a favor de los allanamientos nocturnos

La precandidata del Partido Nacional anunció que la bancada completa del movimiento político Sumar va a apoyar la iniciativa que propone el senador Camy.

La precandidata del Partido Nacional Laura Raffo se manifestó a favor de la propuesta de reforma constitucional presentada por el senador Carlos Camy para que se habiliten los allanamientos nocturnos. De hecho, este viernes anunció que la bancada completa del movimiento político Sumar va a apoyar la iniciativa.

¿Esto qué significa? "Que si la Policía detecta que hay una actividad ilícita -una venta de droga en un lugar- y le presenta a un juez los indicios de que eso está sucediendo, este podrá habilitar que sea allanado para poder controlar al crimen organizado y al narcotráfico", respondió Raffo.

En este sentido, la precandidata nacionalista expresó: "Contra el crimen organizado yel narcotráfico tenemos que ser absolutamente inflexibles". Y subrayó: "Va a ser una herramienta más que se contará para luchar contra el flagelo que es el narcotráfico".

Sin embargo, aclaró: "Los uruguayos de bien pueden estar tranquilos". Recalcó que no se le allanará la casa" ni de día ni de noche" a aquel que no comete ningún delito.

Camy, en tanto, explicó que presentará la iniciativa ante la Asamblea Nacional "que requiere dos quintos de apoyo y eso permite plebiscitar ante la ciudadanía" el proyecto. Enfatizó que Uruguay "es uno de los cuatro países en el mundo que tiene el cerrojo" en la Constitución de la República en relación a los allanamientos nocturnos.

"Cae el sol y cambia la situación", señaló el senador nacionalista y subrayó la importancia de que "no se distinga entre el día y la noche". A su vez, indicó que están llevando adelante "una ronda con los partidos políticos presentes en el Parlamento" y están "teniendo una muy buena receptividad".

En el caso de esta iniciativa, "el Poder Legislativo no está cumpliendo una función legislativa sino constituyente", sostuvo. "Es más, de no aprobarlo, de no tener los dos quintos, el Poder Legislativo estaría privando a la población de la libertad de expresarse en un tema tan importante", reconoció.

Camy fue consultado sobre el proyecto alternativo que impulsaron los diputados Gustavo Zubía y Eduardo Lust. "Nosotros tenemos -más importante que la propia convicción, sin desmerecerla- la opinión de las principales cátedras de derecho constitucional de las universidades de nuestro país y los especialistas que han expresado claramente que se requiere una reforma de la constitución", recalcó.

"Ningún juez va a animarse a interpretar este loable fin que tiene esta iniciativa, estando vigente el artículo 11 de la Constitución que es claro en prohibir el allanamiento nocturno. Respetamos especialmente la opinión del doctor Zubía y del doctor Lust, que ambos impulsan esta iniciativa", comentó.

"Pero en esta ronda que estamos teniendo el diputado Lust el viernes pasado vino a conversar conmigo y me confirmó que quiere ser firmante del proyecto de reforma constitucional", admitió Camy.