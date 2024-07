Corrupción en Artigas: "Me alegra que el PN lo haya resuelto rápido, de forma terminante y clara, lo que está mal, está mal", dijo Ojeda

"Lo importante es que se den las señales correctas: lo que está mal está mal", consideró el candidato del Partido Colorado.

El candidato del Partido Colorado Andrés Ojeda destacó este martes la "rápida" actuación del Partido Nacional luego de conocerse la condena contra dirigentes de Artigas por el caso de corrupción vinculado al pago de horas extra irregulares en la intendencia de ese departamento norteño.

"Me alegra que (el Partido Nacional) lo haya resuelto rápido, de forma terminante y clara", dijo Ojeda en rueda de prensa, y consideró que es "un tema cerrado".

¿Afectará a los blancos en el plano electoral? "Estará por verse cómo afecta, no puedo hacer futurología. Ojalá que lo menos posible, porque el destino de todos los socios hace al destino de la coalición. Lo importante es que se den las señales correctas: lo que está mal está mal", respondió.

Consultado sobre cómo combatir la corrupción en la función pública, el abogado consideró que no necesariamente se debería resolver con más leyes. "No sé si es un tema legal. La corrupción trasciende a los gobiernos. El tema es cómo nos paramos y reaccionamos ante los eventuales casos de corrupción que tenemos. En materia legal siempre hay ajustes posibles para hacer, pero la ley castiga lo que ya ocurrió, no previene que ocurra. El control de los casos lo hacen los parlamentos cuando se da en cuestiones ejecutivas, como este caso", consideró.

Ojeda sumó que "en todos los gobiernos ha habido casos de corrupción" y que "ningún partido está vacunado". "El tema es poder minimizarlo, llevarlo a poco. Erradicarlo 100% siempre ha sido muy difícil", cerró.

Otros sectores del Partido Colorado sí consideran que este caso de corrupción amerita cambios en la legislación, por ejemplo, con la aprobación de la denominada "ley Peña" que impulsó el fallecido exsenador Adrián Peña y prevé el ingreso de personal a las intendencias únicamente por concurso o sorteo.