Cosse dijo que "es falso" que no fue nadie del FA a Casavalle y agregó: que el "Estado empiece a aparecer en el barrio me parece muy bien"

La intendenta de Montevideo afirmó que la directora de Desarrollo Social de la comuna, Mercedes Clara, fue en representación suya a la inauguración del Centro de Políticas Sociales.

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que la directora de Desarrollo Social de la comuna, Mercedes Clara, fue en representación suya a la inauguración del Centro de Políticas Sociales de Casavalle, y que “es falso” que no haya habido nadie del Frente Amplio (FA). Sobre el centro, opinó que le parece “muy bien”, “tomando en cuenta que hasta ahora el Estado no estaba” en el barrio.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, apuntó contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, por no asistir a la inauguración. "Me gustaría que se meta en el territorio, en los barrios, y salga del escritorio y se dé cuenta cuáles son los reclamos de los vecinos", criticó.

La precandidata del FA justificó que recibe “una cantidad de invitaciones” y, según su agenda, o va ella o va alguien en su representación. “Todo lo que sea para el bien de los vecinos, y para que el Estado empiece a aparecer en el barrio me parece muy bien, teniendo en cuenta que hasta ahora no estaba; así que esto me parece muy bien”, recalcó.

La intendenta de Montevideo dijo que “es falso” que no hubiera representantes del FA en el acto inaugural del Centro de Referencia de Políticas Sociales en Casavalle y señaló que además de Clara estuvo el alcalde Gabriel Velasco.

Consultada sobre las críticas cruzadas por inauguraciones asociadas a campañas políticas, expresó: “En el caso de la Intendencia de Montevideo, nosotros tenemos una política que ha sido constante, que no es de ahora, de los últimos meses; diría que no es de los últimos años. Montevideo ha venido desarrollando una política constante en el sentido de la inclusión, en el sentido de las oportunidades, en el sentido de la presencia”.