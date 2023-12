Cosse respondió a Delgado: “No me ofende que diga que soy la candidata del Pit-Cnt, es un honor; ¿Él es el candidato de Marset y Astesiano?”

"Tiene que bajar un par de cambios y levantar el nivel de la discusión", dijo la intendenta de Montevideo.

La precandidata frenteamplista a la Presidencia Carolina Cosse le respondió este sábado por la noche a su contrincante nacionalista Álvaro Delgado, luego de que este dijera que ella es "la candidata del Pit-Cnt" por su apoyo a la búsqueda de un plebiscito sobre la seguridad social.

"Quedó claro que Carolina Cosse no solo es la candidata del Frente Amplio sino que es la candidata del Pit-Cnt", dijo Delgado en la noche del viernes.

Cosse le respondió en diálogo con Telemundo desde el Montevideo Late, festival de música que se desarrolló en la rambla.

"Para empezar, no me ofendería (ser la candidata del Pit-Cnt). Es un gran honor, al Pit-Cnt todos los trabajadores y trabajadoras les debemos mucho. Uruguay tiene gran avance en legislación laboral debido a muchas causas y no podemos dejar de lado que sin los trabajadores organizados no tendríamos ley de ocho horas, ni ley de la silla, ni licencia o aguinaldo", comenzó su respuesta la intendenta de Montevideo, e insistió: "Para mi no es (una ofensa), al revés, es un honor".

Acto seguido, retrucó a Delgado con la misma moneda: "Si yo soy la candidata del Pit-Cnt, habría que pensar si él no es el candidato de (Alejandro) Astesiano, de (Sebastián Marset), del ocultamiento de información del Parlamento. No creo que sea el candidato de eso. Tiene que bajar un par de cambios y levantar el nivel de la discusión".