Cosse: "Si hace 21 días que somos el peor de la clase en el mundo, es hora de revisar la estrategia"

La intendenta de Montevideo defendió la propuesta de llegar a un "acuerdo nacional".

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, se mostró de acuerdo con la idea de "apagar la general" para contener los contagios y muertes por Covid-19. Este concepto fue usado por Rafael Radi, el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), en una entrevista publicada en la última edición del semanario Búsqueda.

"Si hace 21 días que somos el peor de la clase en el mundo, es hora de revisar la estrategia", dijo la ingeniera.

"Apagar no es apagar e irse, es apagar con medidas. Apagar no es apagar y 'arreglate como puedas'. Entiendo que es difícil y por eso vengo proponiendo una mesa de trabajo: para llegar a un acuerdo nacional", acotó este sábado en rueda de prensa.

Además dijo que no hace el planteo porque tenga "afán de participación", ya que no busca ser parte de esa mesa de trabajo. "Me parece que el gobierno debiera considerar junto con el apagar un subsidio, que entiendo que afecta las cuentas nacionales. Por eso es importante que estén todos los políticos de acuerdo y también los sectores de la sociedad" como la Universidad de la República, el Pit-Cnt y la academia.