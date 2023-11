"Creo que llegó la hora de que Uruguay tenga una presidenta mujer, no para dividir, sino para integrar", dijo Cosse

La precandidata del Frente Amplio habló en entrevista con Telemundo sobre los resultados de las elecciones en Argentina, sus aspiraciones como eventual presidenta de la República, su relación con el mandatario Luis Lacalle Pou y respondió si de no ganar las internas sería vicepresidenta.

Sobre lo que sucedió este domingo en la vecina orilla, destacó que fue "una jornada sin disturbios, con paz y transparencia", y que el pueblo argentino "ha decidido en democracia". En este sentido, subrayó que la institucionalidad siempre está "primero".

¿Por qué quiere ser presidente de la República? "Creo que la gente no puede esperar. Me parte el corazón la situación de la pobreza infantil", manifestó. Y recalcó: "El próximo gobierno tiene que estar parado en el presente, hay muchas cosas que no puede esperar".

"Yo siempre he estado y voy a estar donde el Frente Amplio me pida que esté", aseguró tras ser consultada sobre si aceptaría la vicepresidencia en caso de salir segunda en las internas. "Siempre he asumido los compromisos en equipo", añadió.

¿Cuál es su posición sobre la recolección de firmas para el plebiscito sobre seguridad social? "Con mis compañeros hemos decidido juntos que me exprese después del Congreso", aseguró.

"Creo que llegó la hora de que Uruguay tenga una presidenta mujer, no para dividir, sino para integrar", expresó. "Hace falta una cierta sensibilidad porque la vida está muy dura y creo que puedo aportar eso", agregó.

"Ahora es de vuelta el Frente Amplio el que me propone la precandidatura, no es que yo decido, es que el partido me propone y yo acepto", justificó sobre anteponer su precandidatura a su cargo como intendenta de Montevideo.

Por otro lado, destacó que su relación con el presidente Luis Lacalle Pou es "seria, institucional y correcta". Sin embargo, criticó: "todas las promesas de campaña fueron para adelante y para atrás".

"En una campaña es normal que haya diferentes posiciones, lo importante es que no haya agravios", señaló. "Si soy electa presidenta voy a convocar a un diálogo social y trabajando en equipo vamos a definir un camino", adelantó tras ser consultada por su posición acerca de las AFAPs.