Crisis del agua: director de OSE del FA dijo que el gobierno "se quedó corto" con las medidas e insistió en exoneración de tarifas

"No entiendo cómo por un lado se afirma que el agua va a ser de peor calidad todavía y por otro se insiste en no exonerar el pago de tarifa, cuando le gante tiene que comprar agua en el supermercado", dijo Edgardo Ortuño.

El director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, valoró positivamente la declaración de emergencia hídrica en el área metropolitana anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou, pero consideró que las medidas paliativas son insuficientes.

"Creemos que se quedó corto en las medidas de apoyo a la población, máxime cuando se admite que la calidad de agua de OSE empeorará, por aumento de cloruro, sodio y seguramente de los trihalometanos. Creo que sigue faltando amplitud política convocando a todos los actores institucionales", dijo Ortuño a Desayunos Informales este martes.

El Frente Amplio también reclama un plan de contingencia porque la situación se puede agravar si no se cumplen los plazos estimados por el presidente en la construcción de las obras.

"Estamos hablando de un embalse de tuberías que lleva una obra importante y tiene como propósito apresar el agua dulce que cada vez tenemos menos en Paso Severino. Tenemos que prever la situación y el escenario de que nos quedemos sin agua dulce para mezclar y tengamos que enviar agua todavía de peor calidad antes de que estén culminadas las obras", alertó el frenteamplista.

El 60% de la población padece por la calidad del agua. Para la oposición hay que aumentar la población que recibe agua a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y se reclaman más medidas de apoyo económico.

"Sin duda la primera medida debe ser no cobrar la tarifa. No entiendo cómo por un lado se afirma que el agua va a ser de peor calidad todavía y por otro se insiste en no exonerar el pago de tarifa, cuando le gante tiene que comprar agua en el supermercado y en el almacén", cerró.