CTI pediátrico del Pereira Rossell tiene ocupación total, informó Cipriani

"El cuadro no es problema para los adultos y los niños grandes. Es problema para el niño menor de dos años que puede sufrir bronquiolitis ", dijo el presidente de ASSE.

El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, alertó que la unidad de cuidados intensivos pediátrica del hospital Pereira Rossell tenía ocupación completa en la mañana de este viernes. En las últimas semanas ha habido un "franco aumento" de contagios de infecciones respiratorias - en especial del virus sincicial respiratorio- y ha llevado a niños pequeños al CTI.

"Hoy por la mañana teníamos una ocupación del 100% en el CTI de pediatría. Ahora en la tarde tenemos camas libres, pero obviamente se vuelven a ocupar", dijo en rueda de prensa Cipriani.

También aumentó sensiblemente la cantidad de consultas por temas respiratorios. La semana pasada eran un 25% de las consultas del Pereira Rossell, pero esta semana creció al 90%. En el hospital pediátrico hay 100 pacientes con afectación respiratoria, 55 de ellos con el virus sincicial respiratorio.

El jerarca informó que ASSE duplicó su disponibilidad de camas de CTI pediátrico en las últimas semanas "con apoyo del sector privado" y se triplicó la cantidad de camas para tratamientos no invasivos. "Con el número de camas que tenemos, coordinado con los privados, creemos que vamos a poder hacer buen frente, más aún con las vacaciones adelantadas", expresó.

Retomando el último concepto, Cipriani celebró la decisión de la autoridad educativa de adelantar las vacaciones de invierno para "cortar la circulación viral". "Está estudiado que a partir del cuarto día de comenzadas las vacaciones se comienza a ver el descenso de los cuadros", informó.

"Esta afectación respiratoria para los grandes no es problema y para el niño grande no es problema. Es problema para el niño menor de 2 años que puede sufrir el cuadro de la bronquiolitis. Lleva a que el niño se tiene que atender con oxígeno. El mayor limitante es si accede a terapia. Si no accede el niño puede morir. Ya ha pasado. Ha habido epidemias que tuvo un colapso del sistema. (...). Acá se juega la vida del niño", dijo.

Consultado sobre la suspensión de la educación para niños más grandes, explicó: "En la escuela está el hermanito que lleva el cuadro viral a la casa. Son más de 300.000 niños que al no circular, paran la circulación viral".

Interrogado si la movilidad no se mantenía en vacaciones, dado que los padres llevan a sus hijos a distintos lugares donde conviven con otros niños (cines, teatros, shoppings, etc.), Cipriani respondió: "Es menor la movilidad. Es menor la circulación. No hay que hacer una situación como fue el Covid. Tenemos que tener sentido común, si está con moco y tos, evite ir a casa donde hay un niño chico. Y use tapaboca, ante cualquier cuadro viral, tapaboca".