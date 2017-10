“Cuando se instaló la primera planta de Botnia, yo era presidente del FA y no recibí ninguna información”

Así lo explicó Vázquez:

Cuando se empezó a trabajar el tema… no es fácil lograr acuerdos. Iban surgiendo nuevas cosas que dilataron la firma. Y ahora se va a terminar la primera etapa.

Acá no hubo nada de secretismo en ningún momento, recuerdo que la primera planta de UPM que era Botnia en aquel momento, yo presidía el FA y no recibimos ninguna información. El país ya tiene experiencia, esta es la tercera planta y no hay ninguna cosa.

Cuatro mil millones va a poner UPM, hay que hacer una infraestructura que de cualquier manera el país necesita y se va a hacer. El ferrocarril se va a hacer con o sin UPM.