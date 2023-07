Cumbre Unión Europea-Celac: Uruguay y Europa acordaron avanzar juntos hacia neutralidad climática y en desarrollo de hidrógeno verde

El presidente Lacalle Pou firmó un acuerdo con la Unión Europea sobre energía.

El presidente Luis Lacalle Pou participa en la cumbre que se desarrolla en Bruselas (Bélgica) entre los países de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Y en ese marco, ya ha mantenido varias reuniones.

Aunque la diplomacia europea señala que esta cumbre es política, no de negociaciones, la expectativa sudamericana está puesta en avanzar en acuerdos comerciales, en particular el acuerdo Mercosur-Unión Europea. La agenda sobre la mesa incluye temas comerciales, cambio climático, energías renovables, y también asuntos que generan controversia, como la guerra en Ucrania.

Y fue precisamente sobre el clima que trató la reunión que Lacalle mantuvo este martes con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En el marco de la cumbre, el presidente Lacalle Pou firmó un acuerdo con la Unión Europea sobre energía, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en el 2050.

Europe and Uruguay both want to become climate neutral by 2050.

Today's agreement on energy will help us get there, together.

It will also support the development of green hydrogen, a strategic industry for the future of Uruguay. pic.twitter.com/j5CDYB61Jq

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2023