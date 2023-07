Da Silveira dijo que será "perfectamente seguro empezar las clases en las fechas que se anunciaron" tras las vacaciones

"Las cifras de niños en CTI han caído sustancialmente, hay capacidad instalada de sobra y la tendencia es a la baja, así que no se ve ningún motivo para tomar más medidas", justificó el ministro.

Este martes se llevó adelante una reunión en Torre Ejecutiva en la que participaron el mandatario Luis Lacallle Pou, el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Robert Silva, y el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. En el encuentro, se evaluó qué había sucedido con las decisiones que se tomaron en relación a las vacaciones de julio, cómo impactaron en el tema sanitario y si se estaba en condiciones de empezar normalmente en la fecha anunciada.

"Felizmente las noticias son que sí, que fue eficaz la medida", dijo da Silveira en rueda de prensa. "Tenemos algunos datos epidemiológicos que muestran que el ciclo de crecimiento de la expansión del virus se frenó y está cayendo y que va a ser perfectamente seguro empezar las clases en las fechas que se anunciaron", agregó.

Por lo tanto, luego de dos semanas de receso, el 17 de julio se retomarán las clases. Tras la primera semana de las vacaciones de invierno, que se adelantaron por la cantidad de casos de infecciones respiratorias graves en niños, el director del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell, Álvaro Galiana, afirmó que descendió la cantidad de consultas.

En esta línea, el ministro de Educación consideró que estas son "buenas noticias" y que una cosa que podría haberse convertido "en un problema serio se pudo prevenir". Teniendo en cuenta esto, aseguró: "Vamos a poder empezar de nuevo y vamos a tener un segundo semestre de clase, esperamos, perfectamente normal".

"No se habló para nada de otras medidas. Las cifras de niños en CTI han caído sustancialmente, hay capacidad instalada de sobra y la tendencia es a la baja, así que no se ve ningún motivo para tomar más medidas. A veces cuando se actúa a tiempo las consecuencias más graves no se presentan y simplemente eso fue lo que pasó", expresó Da Silveira.

En principio, el ministro dijo que no se prevé que se retome el uso de tapabocas en las clases. "Puede ser que aparezca alguna sugerencia del lado sanitario", aclaró.

Pero, enfatizó: "La idea es tener un reinicio normal de clases y esperemos que un segundo semestre con muy poca pérdida de clases".