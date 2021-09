Da Silveira: "Preferiríamos que hubiera un poco más de sensibilidad" frente a "costos sociales" del paro general

Para el secretario de Estado la medida definida por el PIT-CNT tendrá dos efectos negativos: la pérdida de horas de aprendizaje y la falta de alimentación en los comedores escolares, que según da Silveira afectará a "miles de alumnos".

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que le gustaría que los sindicatos de la enseñanza tuvieran "más sensibilidad" frente a los efectos que según el jerarca tendrá el paro general del 15 de setiembre, convocado por el Pit-Cnt.

Para el secretario de Estado esta medida tendrá dos costos sociales: la pérdida de horas de aprendizaje y la falta de alimentación en los comedores escolares, que según da Silveira afectará a "miles de alumnos".

"Estamos en una sociedad libre, democrática. Tenemos un gobierno que respeta escrupulosamente los derechos, por lo tanto, las libertades sindicales son estrictamente respetadas y la libertad de hacer paro es parte de ella", afirmó este lunes a Telemundo.

"Preferiríamos que hubiera un poco más de sensibilidad frente a estos efectos pero, insistimos, este es el resultado de decisiones que los sindicatos tienen derecho a tomar", agregó.

Ante la consulta de si las autoridades de la enseñanza no podrían haber previsto alternativas, da Silveira respondió: "Uno viene con un sistema funcionando, no es fácil cambiarlo por un día y después volver al sistema del día anterior. Hacer eso es extremadamente complejo y además es muy caro", afirmó.

Por otra parte, el ministro dijo que le parece "muy razonable" la propuesta de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que le pidió a los sindicatos que establezcan guardias gremiales para atender los comedores los días en que haya un paro.

Además, da Silveira respaldó a la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, quien explicó las mejores tasas de promoción en Colonia a partir de la genética, pero luego explicó que se había querido referir a los aspectos culturales de la comunidad.

"La propia directora dejó claro que no era lo que había querido expresar, que había hecho un uso infeliz de la palabra, así que listo, ya está. Todos podemos cometer un error cuando hablamos. Lo corrigió, me parece que no tiene mucho sentido seguir ensañándose", planteó el ministro este lunes.

En ese sentido aseguró que le parecen "reacciones exageradas" los pedido de destitución hechos por los gremios de docentes tras las declaraciones de Cherro.

El ministro participó este lunes de la presentación de un acuerdo entre cuatro instituciones: el Ministerio de Educación y Cutura, la ANEP, el Plan Ceibal y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed).

El convenio permite intercambiar información entre las instituciones, que buscan desarrollar políticas coordinadas con la persona como centro, según el ministro.

"Lo que busca es trabajar más coordinadamente y centrados en la figura de la persona, el alumno, el docente. A veces la complejidad institucional, la existencia de distintas estructuras burocráticas hacen que la información se fragmente y nos olvidemos de que estamos hablando siempre de la misma persona", explicó.