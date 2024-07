Delgado atribuyó caída del Partido Nacional en las encuestas a "algunos ruidos" como el caso Caram y descartó relación con elección de Ripoll

Una encuesta de Cifra de esta semana señala que frentistas y colorados están más satisfechos que los blancos con sus fórmulas presidenciales.

El candidato nacionalista Álvaro Delgado consideró que la baja en intención de voto hacia el Partido Nacional que refleja la primera encuesta de Cifra luego de las elecciones internas es “posiblemente” atribuible a temas como el del caso Caram en Artigas, y desestimó que tenga que ver con la elección de Valeria Ripoll como compañera de fórmula.

A tres meses de las elecciones nacionales de octubre, la encuesta de Cifra sigue mostrando un escenario dividido con una ventaja para la oposición. Hoy el Frente Amplio reúne el 45% de las intenciones de voto y se mantiene igual que antes de las internas. El Partido Nacional tiene el apoyo del 27% de la intención, le sigue el Partido Colorado con 9%, Cabildo Abierto se mantiene en 3% y el Partido Independiente en 1%. Los partidos de la coalición sumados reúnen el 40% de la intención de voto, 5 puntos menos que lo que obtendría hoy el Frente Amplio.

Los movimientos post interna muestran un crecimiento solo del Partido Colorado, que sube un punto, y una baja del Partido Nacional, de 6 puntos. Los demás partidos mantienen el apoyo que tenían justo antes de las elecciones internas.

¿Cómo ve este escenario Delgado? “Recién terminó la interna y ahora empieza otra etapa, donde es bien diferente a todo lo anterior. Ahora ya no se define un candidato sino qué rumbo toma el Uruguay, ahora empieza un proceso donde la gente va a comprar candidatos, si están preparados o no, si hay equipo y si está preparado. Estas instancias van generando esa opinión que se va formando la gente para tomar una decisión”, afirmó en rueda de prensa.

Una segunda encuesta de Cifra de esta semana señala que frentistas y colorados están más satisfechos que los blancos con sus fórmulas presidenciales.

Con ambas encuestas sobre la mesa, Delgado fue consultado sobre cómo ve los análisis que señalan que la caída de seis puntos en el Partido Nacional puede deberse a la conformación de la fórmula presidencial, luego de que la elección de Ripoll generase malestar público en varios dirigentes del partido.

¿La caída es atribuible a esa decisión? "No, absolutamente no, estoy convencido de que no tiene nada que ver con eso”, respondió Delgado, y agregó: “Creo que tiene ver con algunos otros ruidos que hubo, como posiblemente el tema de Artigas”. Por ello se refiere a la condena y posterior renuncia del exintendente Pablo Caram y la exdiputada nacionalista Valentina Dos Santos por las horas extras irregulares en la comuna.

“Algunos puntos que bajó el Partido Nacional pasaron en primera instancia a indecisos, que es la etapa previa. Ahora empieza la campaña, a correr la adrenalina, y la gente acercarse a tomar la decisión sobre el futuro del Uruguay y mucho más que cinco años para adelante: es retroceder con incertidumbre a lo que pueda hacer el Frente Amplio o un rumbo de desarrollo y certezas”, dijo Delgado.

“Creo que esto son momentos, fotos de hoy, que no van a ser la foto de mañana ni la película de la elección”, agregó.