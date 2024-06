Delgado criticó la basura fuera de contenedores en Montevideo y Cosse replicó: "Responden a las 3.000 personas en calle gracias a su gobierno"

Los precandidatos a la Presidencia Álvaro Delgado y Carolina Cosse se cruzaron en las últimas horas luego de un spot de la frenteamplista en la que critica a los precandidatos oficialista por sus propuestas para combatir la inseguridad."Les quiero avisar que son gobierno y que si tienen que hacer algo, háganlo ahora", dice Cosse en […]

Los precandidatos a la Presidencia Álvaro Delgado y Carolina Cosse se cruzaron en las últimas horas luego de un spot de la frenteamplista en la que critica a los precandidatos oficialista por sus propuestas para combatir la inseguridad.

"Les quiero avisar que son gobierno y que si tienen que hacer algo, háganlo ahora", dice Cosse en el spot.

Delgado respondió el sábado en un acto de la lista 404 criticando la gestión de Cosse como intendenta de Montevideo. "Me dedicó un spot y yo salí en la sede rumbo al auto y no lo pude terminar de ver porque tropecé con tres baldosas flojas en la vereda y casi me caigo arriba de una bolsa de basura que estaba salida de un contenedor", dijo.

"Para hablar de algunas cosas hay que tener autoridad moral y un poco de autocrítica", remató.

Cosse respondió este domingo con un mensaje en sus redes sociales: "Las bolsas de basura que Delgado ve fuera del contenedor responden a las 3000 personas en situación de calle que hay gracias a que su gobierno solo piensa en los malla oro. La basura se arregla mandando una foto al 092.250.260, lo otro se cambia votando al Frente Amplio".

Las bolsas de basura que Delgado ve fuera del contenedor responden a las 3000 personas en situación de calle que hay gracias a que su gobierno solo piensa en los malla oro. La basura se arregla mandando una foto al 092.250.260, lo otro se cambia votando al @Frente_Amplio pic.twitter.com/H2DuU6sqlw — Carolina Cosse (@CosseCarolina) June 9, 2024

El diputado y exministro de Desarrollo Social Martín Lema cuestionó esta respuesta de Cosse. "Hay que tener mucha bajeza para culpar a los más vulnerables de 35 años de inoperancia", expresó.