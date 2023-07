Delgado dijo que si el FA "hubiera priorizado" invertir en obras vinculadas al agua potable "hoy no estábamos en esta situación" de crisis

En esa línea, el jerarca apuntó que el gobierno está “buscando mecanismos a contrarreloj para tratar de que la situación se estabilice”, pero que, además, también piensa en soluciones a largo plazo.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó este sábado que la actual crisis del agua que vive el país podría haberse evitado si el gobierno anterior, al mando del Frente Amplio, hubiese invertido en obras para mejorar el sistema del suministro de agua en el área metropolitana.

“Podría estar hablando 10 minutos de las cosas que se podrían haber hecho y no se hicieron”, afirmó Delgado al ser consultado en rueda de prensa sobre las críticas que ha hecho la oposición a la gestión del gobierno sobre la crisis del agua.

“Seguramente si se hubiera priorizado el tema, que era necesario de hacer inversiones, sobre todo en la zona metropolitana, para tener una fuente alternativa de agua potable, hoy no estábamos en esta situación”, afirmó el secretario de la Presidencia.

En esa línea, el jerarca apuntó que el gobierno está “buscando mecanismos a contrarreloj para tratar de que la situación se estabilice”, pero que, además, también piensa en soluciones a largo plazo.

“Estamos tratando de ver para adelante. Buscamos solucionar el tema definitivamente para adelante: eso lleva un tiempo, y es con el proyecto Arazatí, que tiene la licitación en proceso”, dijo, y agregó: “Es una fuente inagotable y segura de agua potable para el sistema metropolitano, pero va a demorar cerca de un año y medio a dos años. Pero este gobierno lo encaró y lo priorizó; cuando pudimos salir un poco de la pandemia, la primera obra que decidimos hacer fue esta”.

En ese sentido, además, consideró que antes ya se sabía que debía hacerse una obra de este tipo, pero que los gobiernos anteriores no lo priorizaron. “Todos sabíamos que esa obra había que hacerla. Esto fue como la reforma de la seguridad social: todos sabían que había que hacerla, pero nadie le ponía el cascabel al gato. Este gobierno hizo lo que tenía que hacer”, agregó.

“Tenemos una calidad de agua que no es la ideal, hoy apta para consumo humano”, reconoció Delgado, pero enseguida apuntó que “el próximo gobierno va a tener la posibilidad de decir que este gobierno hizo en este tema lo que tenía que hacer”.

En las últimas horas, el exministro de Economía, Danilo Astori, también fue consultado sobre las inversiones hechas durante los gobiernos del Frente Amplio en el tema agua, sobre todo por los cuestionamientos a la segunda administración de Tabaré Vázquez (2015-2020) y su decisión de invertir en el Antel Arena. "A mí me parecía que había otras prioridades", dijo Astori sobre el momento en que se decidió hacer el Antel Arena, y agregó: "No me refería a las del agua, me refería a otras prioridades que tenía el país en ese momento, entre ellas la del agua".