Delgado: "No acepto" que digan que hubo muertes evitables

El secretario de Presidencia fue entrevistado este jueves acerca de la pandemia y el rumbo definido por el gobierno.

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, cree que no se puede hablar de "muertes evitables" cuando se trata de la pandemia por Covid-19. "No acepto (que digan) que hay muertes evitables. (...) Ponerlo en esos términos es dar la discusión por un lado que yo no lo quiero dar, que no lo comparto y es un terreno al que no quiero entrar”, dijo este jueves en el programa Desayunos Informales.

Asimismo, aseguró que a los integrantes del gobierno les duele la cantidad de muertes diarias por Covid-19. "Nos duelen. ¿O vos te pensás que somos insensibles a ese proceso? Nos angustia, nos duele, nos angustia muchísimo ese proceso", afirmó.

Las medidas del gobierno se irán anunciando semana a semana, pero por ahora no está previsto "apagar todo" o imponer un cierre general de las actividades. "Es muy fácil hablar de ese proceso cuando uno tiene un salario y en definitiva lo cobra igual aunque te obliguen a quedarte en tu casa", valoró Delgado.

"Yo creo que hay un error de concepto. Nosotros compartimos bajar la movilidad. Lo que no compartimos es el confinamiento", dijo el jerarca, refiriéndose con esto a los cuestionamientos que recibió el gobierno por mantener la estrategia para combatir el virus, sin tomar medidas más estrictas.

Parafraseando al doctor Henry Cohen, Delgado aseguró que el comportamiento social recomendado en este escenario sigue siendo "hacer lo imprescindible con los imprescindibles" mientras continúa la campaña de vacunación, para alcanzar el 70% de uruguayos inmunizados.

Por otra parte, el secretario de Presidencia aseguró que con las medidas adoptadas el 23 de marzo se pudo reducir "más de un 20%" la movilidad en Uruguay.

Y acotó que, además del documento del 7 de febrero, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) ha elaborado otros documentos a pedido de Presidencia que no han circulado. Actualmente hay tres investigaciones en curso: sobre “eventuales nuevas cepas, el tema de las terceras dosis y sobre cómo sería el reforzamiento de las vacunas” el año que viene.

Diálogo con el FA y nuevas medidas

El secretario de Presidencia indicó en Desayunos Informales que el presidente Luis Lacalle Pou convocará a un Consejo Superior Tripartito para evaluar la posibilidad de adelantar licencias, aumentar el teletrabajo en el sector público y otros aspecto vinculados al mercado laboral.

También el gobierno accederá a aumentar el porcentaje mínimo del seguro de desempleo, según dijo en el programa televisivo, como pidió la oposición en la reunión entre el jefe de Estado y la comisión parlamentaria de seguimiento de la pandemia.

Delgado sostuvo que el Poder Ejecutivo va a acceder a siete de las propuestas del Frente Amplio. De ellas mencionó una "campaña de fiscalización notoria", darle prioridad en la atención y un subsidio a las embarazadas, así como el "diferimiento de algunas cuotas".

Consultado acerca del costo que tendría para el país "apagar todo", Delgado dijo que es “difícil de evaluar” el valor exacto.

"Estamos evaluando permanentemente los pasos, los grados, porque los gobiernos más allá de los que asesoran tienen que tomar decisiones globales: lo sanitario, lo económico, lo social, y un apagón social genera otra cantidad de perjuicios que al Uruguay le traería otra cantidad de consecuencias inesperadas", había indicado antes en la entrevista.

“Si el gobierno entendiera que hay otras cosas diferentes que generaran muchos más efectos positivos, ¿no lo haría?", se preguntó en el programa.

Allí también anunció la apertura de la agenda de vacunación para menores de entre 12 y 17 años.