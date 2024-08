Delgado propuso que los estudiantes de los sectores más pobres reciban un “premio económico” por terminar el liceo

"Vamos a hacer algo muy innovador, en otros lados funcionó", aseguró el candidato blanco.

El candidato del Partido Nacional a la Presidencia, Álvaro Delgado, propuso este sábado que los estudiantes de los sectores más pobres de Uruguay que terminan el liceo reciban un "premio económico".

"Vamos a hacer algo muy innovador, que no tiene antecedentes en Uruguay pero sí algunos países del mundo. (...) Vamos a generar un sistema para los dos quintiles más pobres del Uruguay, un premio económico a los muchachos que terminan el liceo", anunció Delgado durante su discurso en la convención del partido, que aprobó por unanimidad la fórmula que integra junto a Valeria Ripoll.

Delgado aseguró que su medida "funcionó en otros lados", aunque no detalló dónde.

"Uno de los problemas muy importantes es la desercion en educacion media, los que no terminan el liceo en nuestro país. Es un problema grande. No podemos pensar en ser un país desarrollado, el país más desarrollado América Latina si no cambiamos ese guarismo y ese paradigma", prosiguió.

Si bien reconoció que la idea "lleva plata", aseguró que estos recursos son "los mejores invertidos de todos". "Nunca va a ser un gasto, es inversión y oportunidad, para llegar a que no haya un muchacho en Uruguay que no haya terminado el liceo", cerró su idea.

Delgado realizó dos anuncios más en el área de educación. La primera de ellas, extender la cantidad de escuelas de tiempo completo para "universalizar el acceso para los niños de los dos quintiles más pobres del Uruguay". "Hay que generar igualdad de oportunidades en el arranque", enfatizó.

Por otra parte, dentro de un denominado "Plan Familia", invertir US$ 200 millones de dólares en primera infancia para "intentar bajar en cinco años a la mitad la pobreza infantil".