Delgado respondió a crítica de Orsi por propuesta de premio a liceales más pobres: "Son ideas novedosas y que en 15 años no se le ocurrieron"

El candidato del FA reclamó que lleven adelante la propuesta en este periodo, pero el nacionalista aseguró que no pueden hasta votar la próxima ley de Presupuesto, en 2025.

El candidato a presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, reclamó que el frenteamplista Yamandú Orsi diga "si está de acuerdo" con su propuesta de pagarle un "premio económico" a los estudiantes de los sectores más pobres que terminan el liceo.

"Lo importante es poder coincidir con la idea. Hablamos que los gurises tengan estímulos para terminar el liceo. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Eso es lo importante", dijo Delgado en rueda de prensa este martes.

El sábado pasado el candidato oficialista anunció que, en caso de ser electo presidente, instalaría un sistema para que los alumnos de los dos quintiles más pobres del país reciban un premio de unos US$ 6.000 por terminar el bachillerato.

Orsi le reclamó que lo haga ahora, porque "es gobierno". "Me gustaría que lo hicieran ahora, si son gobierno. 'Si llegamos al gobierno', dicen. ¡Epa! Que lo hagan. Que lo haga mañana y ya se lo plantee al presidente para que empiece este mes. Me encantaría, que lo arranque ahora, muchacho", declaró Orsi en conferencia de prensa junto a su compañera de fórmula Carolina Cosse el sábado en Salto.

Delgado le respondió este lunes que no se puede hacer este año, porque debe pasar por la ley de Presupuesto que se vota a comienzos de periodo.

"Hay propuestas que estamos haciendo para el próximo gobierno, para nuestro gobierno, que necesitan materia presupuestal, o sea que no podemos implementarlas ahora, porque van a estar en el próximo Presupuesto Nacional. Si lo hacemos en setiembre o el año que viene es quizá lo menos importante. Lo importante es estar de acuerdo con la idea. Capaz son ideas novedosas y que en 15 años no se le ocurrieron, no quisieron o no supieron", lanzó Delgado.

En este sentido, ejemplificó cuál debería ser la postura del Orsi, si "tuviera autocrítica": "Si yo fuera él diría, 'qué buena propuesta, por qué no la hicimos nosotros en los 15 años que fuimos gobierno'". ,