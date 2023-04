Desempleo en el litoral: Mieres dijo que reconoce "situación de crisis" y que "habrá novedades en breve" para "mejorar la competitividad"

"La diferencia de precios es brutal, cada vez peor, y lo que es grave es que no sabemos el plazo para revertirse”, afirmó sobre la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina.

Datos recientes del Instituto Nacional de Estadística reflejan la compleja situación en el litoral uruguayo en relación al desempleo: Salto, Río Negro, Artigas y Paysandú presentan todos tasas superiores al 10%. “El caso de Salto es el más alto de desempleo”, dijo este viernes en rueda de prensa el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y explicó que precisamente a ello se debió su visita a ese departamento.

“Ante una situación de crisis y de dificultad como tenemos en todo el litoral, particularmente en Salto en materia de empleo, estamos acá. Hablamos con todos los actores, compartimos la problemática”, afirmó Mieres.

En ese sentido, el ministro consideró que existe un “un problema coyuntural, que tiene que ver con la competitividad con Argentina”, pero que también “hay un problema estructural”, porque hace “mucho tiempo que los datos de empleo en Salto son menos buenos que en el resto del país”.

“Hay que entender qué es lo que pasa en específico. La diferencia de precios es brutal, cada vez peor, y lo que es grave es que no sabemos el plazo para revertirse”, afirmó sobre la diferencia cambiaria entre Uruguay y Argentina.

Así las cosas, el ministro adelantó que “va a haber algunos anuncios”, pero que prefiere no hacerlos hasta que no estén completamente definidos. “Están en la mesa de trabajo, tienen que ver con la situación de mejorar la competitividad”, dijo. Tras su reunión con varios sectores salteños, Mieres agregó: “Nos llevamos planteos concretos de rebaja del IMESI al combustible, la posibilidad de algún régimen especial de seguro de paro para el litoral, el problema del control del contrabando. Tenemos la convicción de que es necesario dar respuestas. Va a haber novedades en breve”.

En tanto, Mieres también señaló que una oportunidad para mejorar el empleo tiene que ver con la concreción de iniciativas y proyectos privados, y que eso necesita “gestiones” también de las intendencias y no solo de las autoridades nacionales.

“Capturar inversiones también depende de las gestiones que se hagan a nivel de los gobiernos locales, no solo depende del gobierno nacional. No puedo decir que (Andrés) Lima no lo ha hecho, tenemos buena relación con el gobierno de Salto, pero las oportunidades de inversión las tenemos que trabajar en todo el territorio nacional. En Salto necesitamos avanzar en esa dirección”, afirmó sobre la gestión del intendente frenteamplista.