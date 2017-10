Destino Rusia 2018: qué hay que saber para acompañar a la selección

Uruguay clasificó para el mundial de Rusia 2018 este martes tras vencer 4-2 a Bolivia. Ante esto, algunos uruguayos ya están pensando en ir a ver los partidos de la selección a Rusia y hay algunos datos a tener en cuenta.

El Mundial se jugará desde el 14 de junio al 15 de julio. El partido inaugural será en Moscú.

La mascota del certamen será un lobo llamado Zabivaka, que quiere decir “el que anota”.

El sorteo de la Copa del Mundo es el 1º de diciembre y se verá en vivo por La Tele a las 12:00. Ese día se sabrá en qué ciudades juega Uruguay.

Serán once sedes donde se disputarán los partidos de la Copa del Mundo. Algunas son más conocidas, como la capital Moscú, San Petersburgo y Sochi, donde se realizaron los juegos olímpicos de invierno de 2014.

La ciudad con la que más diferencia horaria hay respecto a Uruguay es Ekaterimburgo, la sede rusa más al este, donde hay ocho horas más.

Del otro lado, la que tiene menos diferencia horaria es Kaliningrado con cinco horas más.

Sin embargo, la diferencia horaria no influirá en la televisación de los partidos que serán entre las 9:00 y las 15:00 de Uruguay a través de La Tele.

Paquetes turísticos

Para conocer el perfil turístico del gigante eurasiático, Telemundo dialogó con el operador Javier Batista, quien dijo lo siguiente:

“Rusia está redescubriéndose con su apertura al mundo. Hoy en día está de moda. Rusia es un país con tanto para ver. No es un destino caro, aunque no quiere decir que con el Mundial los costos no sean mayores. Tiene muy buena infraestructura, por la llegada de multinacionales que antes no existían. En Rusia sin un intérprete no se puede hablar con nadie porque muy poca gente habla inglés o castellano”.