Dinama multará a una petrolera por no informar de una filtración de lodo con productos químicos en Cerro Padilla

La Dinama constató la infiltración de lodo con productos químicos en Cerro Padilla durante una inspección realizada en julio con el objetivo de verificar la instalación de todos los sistemas y medidas de prevención y mitigación previstas para la perforación.

El incidente ocurrió por un bolsón de arenisca hallado durante los primeros 100 metros de perforación de roca geológica y, según constató la Dinama, se derramaron unos 125.000 litros de lodo, cuando el volumen a manejar en esa etapa debía ser de unos 15.000 litros.

El director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, dijo a Telemundo que se inició un proceso de sanción contra la empresa por no haber informado sobre la contingencia, incumpliendo el protocolo. Por su parte, Petrel argumentó que no informó del problema por no considerarlo grave y solucionó el escurrimiento densificando el lodo y encamisando.

La Dinama tampoco evaluó el hecho como grave porque no hubo contaminación del agua subterránea y porque la pérdida quedó confinada. Así lo pudo comprobar a partir de muestras extraídas de los pozos de monitoreo, que fueron contrastadas con los valores previos a la construcción del pozo.

Nario explicó que el lodo de base acuosa utilizado para estas perforaciones no es peligroso, incluso si se infiltrara en los sistemas acuíferos de la zona, algo que además no pudo ser verificado hasta el momento.

Próximamente la Dinama realizará nuevos muestreos para reconfirmar que el bolsón de lodo no haya entrado en contacto con el agua, tras lo cual procederá a multar a la empresa, a la que se le exigió información más detallada en los reportes diarios respecto de sus perforaciones, que ahora se realizan en salto.

En tanto, el movimiento por un Uruguay sustentable, que aúna varias organizaciones ambientalistas, difundió un comunicado expresando su malestar por lo sucedido y dijo que el hecho evidencia la impericia de la empresa y la ausencia de controles efectivos por parte del Estado.

Los grupos ambientalistas reclaman que se detengan las perforaciones y sostienen que el pozo para el monitoreo de la calidad del agua se encuentra demasiado lejos de Cerro Padilla como para poder detectar la contaminación, en caso de que la hubiera.