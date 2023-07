Diputado del Partido Nacional propuso la construcción de una nueva sede del Palacio Legislativo

Según el legislador blanco, el Poder Legislativo tiene "ya hace varios años una serie de estudios arquitectónicos que indican a las autoridades del Parlamento la necesidad de adoptar medidas en su mantenimiento"

El diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez propuso la construcción de una nueva sede del Palacio Legislativo que "permita el funcionamiento diario" del edificio. "Nosotros lo que insistimos es que en la medida del pasaje de tiempo si no se adoptan más medidas, lo que va a terminar sucediendo es que tal vez no mañana ni pasado, pero dentro de 30, 40,50 años este edificio no pueda continuar funcionando como hoy lo conocemos", señaló este miércoles en rueda de prensa.

Según el legislador blanco, el Poder Legislativo tiene "ya hace varios años una serie de estudios arquitectónicos que indican a las autoridades del Parlamento la necesidad de adoptar medidas en su mantenimiento". En este sentido, recordó que "se han ido tomando acciones en aspectos más que nada estructurales del edificio y eso es parte de lo que esos estudios determinan".

La circulación "muy importante" de personas, la ubicación en uno de "los puntos de mayor tráfico de la ciudad", entre otras características, "causa efectos en el edificio", aseguró. Por eso, "la recomendación que han dado en ese sentido, como ha ocurrido también en otros países, es la construcción de un nuevo edificio que permita el funcionamiento diario, administrativo propiamente dicho y las sesiones ordinales habituales, y dejar el palacio en este caso central como parte del patrimonio que tiene nuestro país", agregó.

El Palacio Legislativo, entonces, se utilizaría para las sesiones especiales, como la asunción del mandatario o de los presidentes de las Cámaras, detalló. "Pero que el funcionamiento cotidiano se dé en el otro edificio", indicó.

"Tengamos presente que el edifico anexo al Palacio Legislativo, que es donde están los despachos de los legisladores, donde funcionan buena parte de las comisiones, forma parte de un proyecto arquitectónico que no solamente establecía ese edificio, era unan serie de edificios, la biblioteca también iba a estar también afuera del Palacio Legislativo. Lo que pasa que todo ese proyecto arquitectónico que tiene varias décadas, quedó trunco con el anexo", comentó.

Sobre el costo que tendría esta edificación, Rodríguez sostuvo: "Es un costo evidentemente que han elaborado primariamente algunas organizaciones vinculadas a expertos en la materia. Naturalmente, no estamos hablando de un edificio similar a este. De hecho, varios países han apelado a construcciones mucho más económicas. O sea, edificios mucho más modernos, evidentemente mucho más económicos que un edificio como este, pero que sí tiene un costo".

El diputado del PN resaltó que se trata de un proyecto que no está "planteado para hoy o mañana". En esta línea, expresó: "Es algo que los legisladores que hoy formamos parte del Parlamento y futuros parlamentarios deberíamos tener presente".

"Tal vez lo mejor ahora sea tomar el plan que fue elaborado hace algunas décadas atrás y empezar a ver que seguimiento se le puede dar. Somos conscientes también que la comisión administrativa del Poder Legislativo ha estado contemplando todos estos elementos que hemos dicho hoy en la intervención en el marco de los 100 años que cumple el Palacio en el año 2025. Esto también ha sido parte de la discusión, ha habido también conversaciones con organismos internacionales, eventualmente para el financiamiento", cerró.