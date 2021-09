Diputados del Frente Amplio interpelarán a Heber por fuga del recluso Hugo Pereira del exComcar

Será la segunda interpelación a Heber, luego de lo ocurrido en el Senado el 18 de agosto, cuando compareció como ministro interino de Transporte por el acuerdo con Katoen Natie.

La bancada de Diputados del Frente Amplio resolvió este miércoles interpelar al ministro de Interior, Luis Alberto Heber, por la fuga del narco de Colonia Hugo Pereira.

Pereira fue recapturado días después de que se escapara del exComcar y está nuevamente preso, pero desde la oposición critican las "contradicciones" que surgieron por parte de las autoridades, especialmente sobre la modalidad de la fuga. Además, no cayeron bien las palabras de Heber asegurando que no se trataba de un narco, sino de un recluso que consumía y vendía droga dentro de la cárcel, días después de declarar: "No puede salir un narcotraficante a pie de la cárcel".

Si bien aún no se definió una fecha para la comparecencia, será la segunda interpelación a Heber en pocas semanas, luego de que el 18 de agosto compareciera ante el Senado como ministro interino de Transporte y Obras Públicas por el acuerdo entre el gobierno y la empresa Katoen Natie para el uso de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

En primera instancia los diputados opositores buscaban citar a Heber a comisión general, con el fin de que dé las explicaciones del caso. Pero los diputados de la coalición no dieron sus votos y los frenteamplistas fueron por un paso más: la interpelación. Para esa instancia no precisaban la mayoría.

Lucia Etcheverry, del MPP, será la diputada interpelante.

¡Vergonzoso! El @Frente_Amplio mocionó citar al Ministro del Interior, Heber, en régimen de comisión general por el caso del la fuga de Hugo Pereira y el oficialismo NO VOTÓ. ¡Que te hablen de transparencia nomás! No nos dejaron más opción que ir por la interpelación. — Bettiana Díaz Rey (@bettianadiazrey) September 1, 2021

Además de la fuga de Pereira, los legisladores también interrogarán a Heber sobre las denuncias de los Defensores de Oficio y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, respecto a presuntos casos de abuso policial y pérdida de garantías de los detenidos.