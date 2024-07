Directorio del PN aceptó renuncias de Caram y Dos Santos y comunicó a la Corte Electoral que no podrán utilizar el lema

Macaren Rubio enfatizó que en la moción aprobada por unanimidad por 16 directores este lunes condenó y reafirmó que el partido "no tiene cabida para personas que han violentado normas constitucionales, legales o que no han cumplido con los mandatos que el PN también les ha encomendado".

La presidenta del Directorio del Partido Nacional (PN), Macarena Rubio , dijo a Telemundo que resolvieron aceptar las renuncias del exintendente de Artigas Pablo Caram, la exdiputada Valentina Dos Santos y el exsecretario general de la comuna, Rodolfo Caram. "Ellos presentaron renuncias al partido, las cuales fueron aceptadas formalmente hoy por el antecedente concreto y explícito de que las tres personas aceptaron acuerdos a nivel de la Justicia que resultaron en condenas", explicó.

En este sentido, Rubio enfatizó que en la moción aprobada por unanimidad por 16 directores este lunes condenó y reafirmó que el partido "no tiene cabida para personas que han violentado normas constitucionales, legales o que no han cumplido con los mandatos que el PN también les ha encomendado". "Y, por último, comunicar a la Corte Electoral que los renunciantes no podrán utilizar el lema Partido Nacional para comparecer por cargos electivos", detalló Rubio.

El diputado por el Partido Nacional por Artigas Emiliano Soravilla, que quedó con la banca de la exdiputada Valentina Dos Santos tras la renuncia de ella a la Cámara Baja, aseguró que la exdirigente blanca será la próxima intendenta. "Ella renunció al Partido Nacional, por lo tanto, no puede comparecer para cargos electivos por el lema Partido Nacional", respondió la presidenta del directorio.