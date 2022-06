Dirigente de Villa Española consideró "desmedida" la intervención del MEC: "No hemos hecho política partidaria"

El secretario del club enfatizó que siguen "reivindicando el trabajo social, con la huerta, con los vecinos, con el tema de los derechos humanos y la diversidad".

El secretario de Villa Española, Omar Cazarré, considero que la intervención dispuesta por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) al club es "desmedida", dado que se trata de una "medida bastante extrema".

"Hay una serie de planteos que hacen los denunciantes -un grupo reducido de socios- y recoge el ministerio sobre las supuestas irregularidades. Una es la convocatoria a elecciones. Nos comunicamos tiempo atrás con el MEC para solicitar asistencia para cumplir las formalidades y cumplir rápidamente con las elecciones y sorprendió que la respuesta fuera la intervención", lamentó el dirigente en diálogo con Telemundo este viernes.

Tal como se informó, la sentencia de intervención habla de conformar "un cuerpo normativo que regule con claridad y hacia el futuro el uso de las redes institucionales, las manifestaciones públicas de la entidad, así como de sus representantes". Consultado sobre este punto, Cazarré dijo no entender "qué implica" lo referido por la secretaría de Estado: "Las redes revelan el trabajo en la sede, en el barrio (...) cuando se acerque el interventor tendremos más información al respecto".

Consultado sobre las manifestaciones políticas denunciadas por los socios, el dirigente respondió: "No sabemos a qué refiere la resolución. En la denuncia se habla de dos temas: la manifestación sobre derechos humanos (en referencia a la causa de los detenidos-desaparecidos), que es un tema de derechos humanos, muchos clubes se están metiendo cada vez más. También el tema de la diversidad. No hemos hecho política partidaria, está terminantemente prohibido. Tenemos claro ese límite".

Por otra parte, reconoció que "un jugador hizo campaña contra la LUC (ley de urgente consideración)". "Contestamos formalmente que fue un jugador, que no se difundió en las redes del club y que lo que sucedió fue que antes del partido tenía una remera bajo la remera de juego. Le advertimos que podría tener consecuencias negativas para el club y no se volvió a repetir. El club no se involucró ni a favor ni en contra", aclaró.

Cazarré enfatizó que siguen "reivindicando el trabajo social, con la huerta, con los vecinos, con el tema de los derechos humanos y la diversidad".