"Discrepo profundamente con la mayor parte del discurso de Abdala", dijo Delgado y apuntó que fue "muy ideológico"

"Me hubiera gustado que reconozcan que este gobierno creó 80.000 puestos de trabajo y bajó el informalismo", expresó.

El precandidato nacionalista Álvaro Delgado, estuvo presente en el acto del Pit-Cnt por el Día de los Trabajadores y dijo que discrepa "profundamente" con el discurso del presidente de la central sindical, Marcelo Abdala.

"Hace 20 años que vengo. Lo hice siendo diputado, senador, secretario de la Presidencia. Voy a todos lados que me invitan y a escuchar, no quiere decir avalar ni coincidir, quiere decir venir a escuchar con respeto, y hoy en mi calidad de candidato presidencial por el Partido Nacional no podía hacer otra cosa que venir a hacer lo mismo", manifestó en rueda de prensa.

"Discrepo profundamente con la mayor parte del discurso de Abdala, fue muy ideológico y sobre todo muy concentrado en algo que ellos impulsaron, y parte del Frente Amplio, que es el plebiscito contra el sistema de seguridad social", apuntó.

En ese sentido, Delgado señaló que ese será un tema campaña y reiteró que el va a estar "del lado de la defensa del ahorro de los trabajadores".

El precandidato indicó que tuvo dos coincidencias con Abdala. "El primero es trabajar mucho sobre violencia de género, me pareció interesante que lo plantearan acá y el segundo el tema del empleo juvenil. Hay una ley y diversas iniciativas, pero todavía sigue siendo un desempleo más alto que el promedio. Es un tema que me preocupa, hay que hacer propuestas", expresó.

"Me hubiera gustado, pero no se dio, que reconozcan que este gobierno creó 80.000 puestos de trabajo, que bajó el informalismo, que tenemos hoy el mayor nivel de inscriptos en el Banco de Previsión Social y que además tenemos el mayor nivel de crecimiento del salario real de los últimos 50 años. ", subrayó.

Por último, remarcó que Abdala habló de cosas "que nos ciertas" y que en el plebiscito "todo el mundo se va a tener que definir".