Domenech cree que Mónica Ferrero "puede ser" la sucesora de Juan Gómez como fiscal de Corte

"Tiene una trayectoria muy importante en una Fiscalía muy delicada", expresó el senador.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech cree que la fiscal Mónica Ferrero "puede ser" la sucesora de Juan Gómez como fiscal de Corte.

"Espero que lo haga porque tiene una trayectoria muy importante en una Fiscalía muy delicada", expresó el senador este jueves en rueda de prensa tras reunirse con la fiscal. Ferrero -fiscal de Estupefacientes- actualmente está subrogando a Gómez luego que éste abandonara el cargo por cuestiones de salud.

"Nosotros vamos a apoyar a cualquier nuevo fiscal que nos prometa una actuación estrictamente profesional, no debemos politizar la Justicia y no debemos judicializar la política", apuntó Domenech.

A su vez, señaló que apoyarán a la fiscal en este momento y que requiere la aprobación "de una cantidad de venias" producto de un concurso que han hecho en la órbita de la Fiscalía. "Es necesario que actuemos con responsabilidad, la próxima semana tenemos que reunirnos para resolver este tema. Voy a hacer los que esté a mi alcance para que así sea en todas las venias", manifestó.

Días atrás Ferrero había pedido una audiencia a la comisión permanente del Poder Legislativo para acelerar la designación de 15 fiscales.

Consultado sobre si su postura desde el primer momento fue aprobar las venias o si en función de lo que le explicó Ferrero este jueves cambió de opinión, Domenech indicó que votó negativamente "muchas de las venias que han venido al Parlamento porque quien las proponía no me merece confianza". "Ahora me encuentro en una situación en la que tengo la obligación de darle una carta de crédito a la Justicia", afirmó.

Ante la pregunta sobre si Ferrero es "como una garantía" del respaldo a estas 15 venias que planteó Gómez, el senador reiteró que tienen que extenderle "una carta de crédito y darle una posibilidad de tener una gestión exitosa".