Domenech respondió a críticas por reforma jubilatoria: Mieres "es una figura secundaria" y Sanguinetti "se equivoca con sus acusaciones"

"No nos resignamos a ser furgón de cola de nadie, no es nuestra posición", afirmó el senador cabildante.

El acuerdo que alcanzaron el presidente Luis Lacalle Pou con el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, por la reforma jubilatoria generó críticas entre los actores de la coalición inéditas en el período de gobierno.

Primero fue el secretario general del Partido Colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti, que acusó a Manini Ríos de faltar a la palabra y no respetar dos acuerdos que se habían suscrito, el primero en octubre de 2022 y el segundo en diciembre.

Luego, el ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, calificó de "desagradable" y "lamentable" la postura de Cabildo de exigir la contemplación de sus planteos para dar los votos a la reforma.

Quien salió a defender a Cabildo Abierto fue el senador Guillermo Domenech en diálogo con Radio Universal este miércoles por la mañana.

"El ministro Mieres es una figura secundaria en todo esto y no tiene ningún tipo de protagonismo en esos acuerdo, porque incluso no tiene el peso político necesario para hacer primar su opinión. Integra la coalición pero sus votos no son necesarios para ser mayoría”, declaró Domenech en 970 Noticias.

Luego reprendió al Partido Colorado y a su líder, de quien dijo que tiene "el mayor de los respetos".

"Sanguinetti se equivoca gravemente con sus acusaciones y sus acusaciones no se condicen con la realidad. Más de 100 años siendo el partido mayoritario y hoy el Partido Colorado está reducido a una expresión política que es casi idéntica a la de Cabildo, que tiene solo tres (senadores). Eso no sucede porque sí. Hay alguna razón para que divisas tan prestigiosas se hayan desmerecido con el curso del tiempo", lanzó.

Por último, el parlamentario lanzó: "Nosotros no vamos a sacar pecho diciendo que somos los más leales, simplemente hemos votado todas las leyes importantes de este gobierno. No nos resignamos a ser furgón de cola de nadie, no es nuestra posición".