Se trata de dos casos independientes; una de las menores está internada en el Pereira Rossell y el otro en una clínica privada.

Dos bebés de tres y cuatro meses se encuentran hospitalizados por fracturas y otras lesiones por presunto maltrato familiar. Se trata de dos casos independientes; una de las menores está internada en el Pereira Rossell y el otro en una clínica privada.

La niña de cuatro meses tiene fractura en uno de sus brazos y secuelas de una quemadura por agua caliente en el abdomen, y permanece internada en el Hospital Pereira Rossell.

La madre de la niña planteó en la noche del miércoles que se tenía que retirar del hospital porque su hijo de tres años estaba solo en su casa. En ese momento se fue del centro de salud y se llevó a la bebé.

Sin embargo, la situación que vieron los médicos de la emergencia sobre la bebé era una "sospecha de maltrato", comentó el director del Hospital Pereira Rossell, Álvaro Galiana. "Allí se activó el protocolo de posible maltrato. Nos comunicamos con la Unidad de Violencia Doméstica, también con el Ministerio del Interior y este jueves de noche llevaron (a la niña) al hospital", explicó.

A su vez, comentó que este viernes la madre fue al hospital a estar con su hija. Consultado sobre por qué si hay sospecha de maltrato la madre puede retirarse con la niña, el director manifestó que no se sabe "exactamente" quién es la persona que genera el maltrato. "Hablé con la madre y me lo niega, puede ser otra persona. En principio no tenemos ningún argumento para decirle a la madre que no esté al lado de la niña", expresó.

"Nos impresiona que por el tipo de lesión que tiene puede ser una lesión infligida voluntariamente, no parece accidental", añadió Galiana.

Además, indicó que la niña "está bien", internada en el hospital con su madre al lado y con una cuidadora que hace "guardia permanente" las 24 horas. Dijo, además, que la bebé "no estaba al cuidado del INAU".

Niño de tres meses quedó a cargo del INAU

Por su parte, el bebé de tres meses fue ingresado de emergencia a una mutualista por múltiples fracturas y golpes en su rostro.

Las pericias médicas determinaron que el pequeño fue víctima de maltrato familiar y que ya existían antecedentes de lesiones.

Según informó el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, la Justicia de familia ya determinó que el niño quede a cargo de la institución.

A los padres se le establecieron medidas de no acercamiento por 180 días mientras se lleva adelante la investigación.