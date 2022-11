"Echar luz" y "tener un poco más de resguardo": legisladores se expresaron tras la denuncia de Garcé por filtraciones en el Parlamento

Pese a esto, los senadores también cuestionaron que el director afirme que la filtración fue en este ámbito cuando hay otros organismos involucrados en la presentación

El director de la Secretaría Nacional de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé, denunció ante Fiscalía la filtración de una presentación que hizo en una sesión secreta del Parlamento el pasado lunes 24 de octubre.

Legisladores que integran la comisión a la que asistió Garcé aseguran que hay que investigar y echar luz sobre la denuncia, pero también cuestionan que el director afirme que la filtración fue del Parlamento, cuando hay otros organismos involucrados en la presentación.

La situación es incómoda, admiten los legisladores. “Yo no atribuyo malas intenciones ni nada, pero evidentemente hay que tener un poco más de resguardo”, dijo el senador colorado Raúl Batlle.

El hecho de que la sesión sea secreta supone que no haya registros taquigráficos, y el compromiso de los participantes a no divulgar información. “Yo quiero creer que los parlamentarios somos bastante serios como para que no ocurra eso, pero también puede ser un descuido de alguien”, añadió.

"Creo que sin dudas hay que echar luz, habría que hacer investigaciones donde corresponde, en todas las instituciones que están vinculadas a este tema”, consideró, por su parte, el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani.

Según informó TV Ciudad, Garcé comunicó a los parlamentarios un plan que incluye la investigación de organizaciones presuntamente violentas en el país. Si bien los legisladores no desestiman que la filtración pudo haber tenido origen en el parlamento, tampoco descartan que haya sido de otro lado.

“Quizás también sería bueno conocer si en la propia secretaría de inteligencia estratégica se hizo una investigación, porque en realidad el plan lo elaboraron ellos, supongo que también habrá una serie de agencias que tienen que ver con ese mismo plan”, expresó Caggiani.