Edgardo Novick dijo que donará los sueldos que cobre del Estado en caso de ocupar un cargo en el próximo período

Ernesto Talvi distinguió las opiniones políticas de sus técnicos respecto a las de sus dirigentes políticos, y Mario Bergara consideró que la oposición hace propuestas para bajar el gasto que son “demagógicas”.

El precandidato frenteamplista Mario Bergara planteó enfocarse en áreas que “realmente mueven la aguja” para bajar el déficit fiscal, como la seguridad social, y no en propuestas que ha planteado la oposición, y que entiende, no tienen mayor impacto. “Que son demagógicas no porque haya que hacerlas o no, sino porque todo el mundo sabe que son cosas que no tienen ninguna significación financiera, y quizás algunas haya que hacerlas pero por otras razones, no para la reducción del déficit del Estado”, dijo Bergara.¡

Ernesto Talvi dijo que sus asesores técnicos no están limitados por la actividad política, como los dirigentes de su sector, después de que el ingeniero Eduardo Blasina, asesor en agro, opinara que está “tentado” de votar en blanco en un balotaje Lacalle-Martínez. “Quisimos traer a los mejores. A mí no me importa a quién votaron, a quién voten, qué piensen políticamente, yo los quiero por su capacidad técnica, quiero que me ayuden a dibujar el futuro”, sentenció Talvi.

Edgardo Novick dijo que “sea presidente, senador” o donde le toque, donará sus sueldos. “Voy a donar mis 60 sueldos al lugar donde sea más necesario. A la obra social o a la escuela que más lo necesite; voy a ir con cualquiera de ustedes que me quiera acompañar, todos los meses, con mi salario”, expresó Novick.