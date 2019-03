Edgardo Novick: “Los pequeños comerciantes se están fundiendo porque están asfixiados”

Las autoridades de la Cámara de Comercio se reunieron con el precandidato del Partido de la Gente.

El presidente de la Cámara de Comercio explicó la necesidad de Uruguay de adaptarse rápidamente a los cambios que se dan en el mercado de trabajo. Sobre el tema se habló con Edgardo Novick, en una serie de encuentros que realiza la cámara con todos los precandidatos.

Edgardo Novick sostuvo:

Se perdieron 55.000 puestos de trabajo en los últimos años, hay 150.000 uruguayos sin trabajo. Los pequeños comerciantes, los pequeños productores se están fundiendo porque están asfixiados por los grandes impuestos y las altas tarifas.

No podemos seguir viviendo con el Estado que tenemos, no le da al asalariado. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar. Hay que hacer acuerdos con todos los países del mundo, no importa si son de izquierda o de derecha.