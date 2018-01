Eduardo Blasina: “Suspender la suba de gasoil y energía eléctrica en el agro sería una excelente señal”

En el marco de sucesivas movilizaciones y reclamos de los productores rurales y sus gremiales, el ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, director de la consultora Blasina y Asociados, analizó la situación.

¿Cuáles son los sectores más comprometidos en el campo?

Hay sectores como el trigo donde el precio internacional es bajo, donde el invierno pasado no hubo frío sino mucha lluvia, por lo que el rendimiento fue pobre.

Según Pablo Antúnez, la deuda del sector lechero es de 400 millones de dólares, lo que equivale a la cantidad de vacas actual. ¿Cómo está el sector lechero?

No debemos olvidar la situación de la industria láctea. Recordemos que Venezuela dejó un montón de productos sin pagar y Pili en Paysandú está muy complicada. Me parece que ilustra cómo un sector que hace productos de excelencia, aplica tecnología y esfuerzo no alcanza para tener un pasar relativamente aceptable, y cualquier problema climático genera un problema de endeudamiento difícil de salir.

En el agro los costos de energía son importantes porque siempre la producción es intensiva en el uso de energía: en el transporte de insumos y productos, en la preparación de la tierra, la cosecha y, en el enfriamiento de la leche.

El alto precio de la energía eléctrica y el gasoil en relación con los países vecinos es una carga muy dura de llevar.