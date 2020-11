Eduardo Bonomi publicó una novela que combina historias de marginalidad, corrupción, narcotráfico y mafias

El ex ministro del Interior y actual senador remarcó que es ficción: una interpretación de lo que pasa “en determinados ambientes”.

Eduardo Bonomi no duerme en los aviones.

Siendo ministro, en un viaje a China, empezó a escribir lo que ahora es su primera novela.

“Y escribí un capítulo o dos, que no era el primero, que era parte de lo que después fue la novela”, contó Bonomi.

La novela se llama “Código 79”; “desglosa un entramado de historias sobre la marginalidad, la corrupción, el narcotráfico y la supervivencia” en un entorno amenazado por las mafias de gran y las pandillas.

“Y estaba pensando también en percepción que se tiene en general del mundo de la delincuencia. Y yo pensaba, a partir de eso, que no tienen idea de que los delincuentes no están pensando en las penas, y muchas veces cuando se habla de ellos, cuando se los castiga de determinada forma, para ellos es como una cocarda, como un premio que le dan; cuando son jóvenes y están en el Inisa quieren ir a la grande, que la grande es el Comcar o Libertad, no quieren estar en el Inisa, es como un premio ir ahí”, explicó el senador frenteamplista.

¿Cómo transmitir eso? El exministro, ahora senador, pensó que era mejor una novela que un ensayo.

Bonomi dice que es una interpretación sobre “lo que pasa en determinados ambientes”.

“Es ficción, antes que nada, es ficción", aclaró.

El libro fue editado por Sudamericana, y cuesta quinientos cincuenta pesos.