EE.UU. anunció suba en el precio de la visa para los turistas que quieran ingresar al país: desde cuándo rige y cuánto aumenta

La nueva tarifa entrará en vigencia el 30 de mayo.

La Embajada de Estados Unidos en Uruguay informó días atrás que el país norteamericano aumentará el costo de la visa para los turistas que quieran ingresar al país.

La nueva tarifa anunciada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos entrará en vigencia el 30 de mayo.

"La tasa para visados de visitante por negocios o turismo, y otras visas de no inmigrantes no basados en peticiones como los visados de estudiante y de visitante de intercambio, aumentará de 160 a 185 dólares", informó el gobierno norteamericano.

Las visas para no inmigrantes que ingresan al país para trabajadores temporales aumentará de US$ 190 a US$ 205.

El gobierno recuerda que la última vez que se había incrementado el costo de la visa para turistas había sido en 2012.

"Las tarifas de las visas de no inmigrante son fijadas en función del costo real de la prestación de servicios NIV y son determinados tras realizar un estudio del costo de estos servicios. El Departamento de Estado utiliza una metodología de cálculo de costos por actividades para calcular, anualmente, el costo de la prestación de servicios consulares, incluidos los servicios de visado", detalló la embajada norteamericana en Uruguay.