El 3 de mayo comenzaría el retorno gradual de la educación presencial, dijo Da Silveira

El gobierno mantiene la voluntad de que comiencen a darse los primeros pasos de retorno a la presencialidad el próximo lunes, pero será progresivo: "No va a empezar todo el mundo al mismo tiempo", dijo el ministro.

Tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, el ministro de Educación Pablo Da Silveira y el presidente del Codicen Robert Silva reafirmaron "la voluntad del gobierno de avanzar cuanto antes" hacia el retorno de la presencialidad en las aulas. "Siempre dentro de los márgenes de seguridad sanitaria", dijo Da Silveira.

El ministro dijo el retorno será gradual, que ya hay un calendario diseñado, pero será comunicado a la población cuando tenga el respaldo del Consejo de Ministros, que probablemente se llevará adelante el próximo miércoles.

"El 3 de mayo es la fecha que estaba inicialmente prevista, por ahora no hay ninguna decisión que conduzca a modificarla", dijo el líder de la cartera, aunque aclaró que "solo alguna parte va a empezar el 3 de mayo, y no el conjunto del sistema". Si bien no explicitó cuáles serán las áreas que comiencen el próximo lunes, afirmó que se mantendrán "los criterios generales que incluyen dar prioridad a la educación rural y los más chiquitos".

"Vivimos en un momento en donde las cosas pueden cambiar rápidamente, entre otras cosas vamos a esperar a ver los últimos datos y qué nos dicen los expertos en salud pública", dijo Da Silveira. Será una vez analizado esto que den los detalles del calendario de regresos.

Por su parte, Robert Silva explicó que el retorno a la presencialidad será con los protocolos sanitarios vigentes, como el uso de tapabocas y el distanciamiento social. "Tenemos que respetar más que nunca todas las medidas de cuidado personal que están establecidas", dijo Silva.