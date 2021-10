El 43% de los adultos en Uruguay lee libros, el 39% no acostumbra y el 18% dice no tener tiempo, según encuesta de Cifra

A más educación formal, más acceso a librerías. Cuanto menos edad, más lectura de libros.

Este martes comienza, como todos los años desde hace varias décadas, la Feria del Libro. Una de las preguntas clave en esta época digital que nos inunda de imágenes es si los libros siguen siendo atractivos para los potenciales lectores. Un libro, en cualquier formato, requiere dedicación, tanto de tiempo como de atención sostenida. Por eso es pertinente preguntar si el hábito de lectura de libros se mantiene.

Hoy el 43% de los adultos en Uruguay lee libros. El 18% dice que no lee porque no tiene tiempo y otro 38% porque no tiene costumbre de leer o no le gusta leer. En síntesis, bastante menos de la mitad de la población lee libros.

El hábito de leer libros está más extendido en la capital, donde lee más de la mitad de la población, que en el interior, donde lo hace algo más de un tercio. Las mujeres leen mucho más que los hombres y los jóvenes más que los adultos. Esto sugiere que la idea de que “los jóvenes no leen” no es correcta, al menos en números agregados. Sin embargo, lo que más incide en la adopción del hábito de leer libros es la educación formal: entre las personas que sólo fueron a la escuela apenas un quinto lee libros, mientras que entre quienes tienen algo de estudios terciarios leen más de dos tercios.

Entre los que leen varía mucho el número de libros que leen por año. Una minoría de quienes declaran que leen libros no leyeron ninguno en los últimos 12 meses. Si se compara la proporción de adultos que leyeron en el año 2000 y ahora, bajó 14 puntos, de 52% entonces a 38% hoy. En 2021 el 12% leyó uno o dos libros, el 18% tres a seis libros y sólo el 8% leyó más de 6 libros. En promedio, entonces, los que leen libros leen cuatro por año, uno cada tres meses.

Pero también hay gran variación en el número de libros que lee cada grupo. El grupo de lectores “intensos”, los que leen más de seis libros por año, es apenas un poco mayor en Montevideo que en el interior, entre las mujeres que entre los hombres y entre los más jóvenes. Pero varía mucho según nivel educativo, de apenas el 1% de lectores intensos entre quienes tienen menos educación formal hasta el 21% de los alto educados.

En síntesis, a más educación formal, más acceso a librerías (como hay en Montevideo) y menos edad, más lectura de libros. Eso es una buena noticia para quienes publican libros, ya que los jóvenes de hoy, con más educación formal promedio que sus mayores, leen más que sus mayores. La mala noticia es que hoy se lee bastante menos que a principios del milenio. En el año 2000 una encuesta de CIFRA mostraba que el 52% de los adultos había leído al menos un libro en el último año, mientras que hoy sólo leyó un libro el 38%. Si se mantuviera esta caída, dentro de 20 años muy pocos leerían libros. Es imposible predecir cuál de las dos tendencias tendrá más peso, si la juventud que lee más que el resto de los adultos mantendrá el hábito, o si la lectura de libros pasará a ser una “curiosidad del pasado”, sustituida por el consumo de materiales e imágenes digitales que dejan de ser lo que conocemos como libro.

*Esta nota presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de CIFRA en todo el país: 707 entrevistados entre los días 26 de agosto y 3 de setiembre de 2021*