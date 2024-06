El 46% de los uruguayos aprueba la gestión de Lacalle y el 40% la desaprueba, según encuesta de Cifra

Las opiniones están divididas, pero una mayoría relativa sigue estando satisfecha con el desempeño del mandatario.

El 46% de la población aprueba la gestión del presidente Luis Lacalle Pou y el 40% la desaprueba, según la última encuesta de Cifra. Las opiniones están divididas, pero una mayoría relativa sigue estando satisfecha con el desempeño del mandatario.

Los juicios sobre la gestión presidencial están asociados a la decisión de voto. Casi nueve de cada diez de quienes piensan votar al Partido Nacional aprueba el desempeño de Lacalle Pou, y también lo hacen 7 de cada diez votantes de otros partidos de la coalición.

En cambio, entre quienes piensan votar a la oposición, más de siete de cada diez desaprueban la forma en que el presidente está conduciendo el país. Los indecisos, que no son muchos, tendrán un papel definitorio en una elección que parece que será muy disputada. Y los indecisos son los que tienen opiniones más divididas sobre la gestión actual: una mayoría relativa, 41%, aprueba, un cuarto desaprueba y un tercio tiene una opinión neutra.

¿Cómo han evolucionado las opiniones sobre la gestión de Lacalle Pou? Luego los primeros dos años con una muy buena evaluación de su gestión de la pandemia, a partir de 2022 los juicios positivos disminuyeron. De un pico de 63% de aprobación durante 2020 bajó 13 puntos en 2022.

Los juicios negativos crecieron 20 puntos en el mismo período, de 19 a 39%. Pero desde entonces se registra una estabilidad muy grande en las opiniones. El promedio de aprobación a lo largo de 2023 fue de 46% y el de desaprobación de 41%. El clima actual es casi idéntico al promedio del año pasado.

¿Cómo se compara la evaluación del actual presidente con el de los anteriores a la misma altura de su gestión? Tanto Tabaré Vázquez en 2009 como José "Pepe" Mujica en 2014 eran evaluados positivamente por más de la mitad del electorado, pero en su segunda gestión, apenas el 28% aprobaba lo hecho por Vázquez. “La nota” de Lacalle Pou hoy es un poco peor que la que tenía el presidente en 2009 y 2014, pero es mucho mejor que la que tenía en 2019, antes de las elecciones que perdió el oficialismo de entonces.

Aunque el presidente no puede presentarse a la reelección, la evaluación de la gestión pesa en la decisión de voto. Son más los satisfechos que los insatisfechos, pero no todos los satisfechos votan a la coalición ni todos los insatisfechos al Frente Amplio. Habrá que ver, además, qué deciden votar las personas que tienen una evaluación tibia. Y como el presidente no es candidato, también pesará cuál de los candidatos presidenciales que se elegirán en las internas es percibido como el que mejor para tomar la posta y seguir o para cambiar de rumbo.

*Esta nota presenta los resultados de una encuesta nacional telefónica (a teléfonos fijos y celulares) de Cifra en todo el país con1501 entrevistados entre los días 16 y el 29 de mayo de 2024.