El 54% de la población está en desacuerdo con la reforma de la seguridad social, según encuesta de Cifra

En esta última semana el gobierno está negociando con sus socios de la coalición para acordar los últimos ajustes al proyecto de reforma de la seguridad social que ya tiene media sanción en el Senado. Aún no está claro si Cabildo Abierto apoyará con sus votos.

¿Qué opina la población sobre la reforma que se está debatiendo? Hoy la gran mayoría de los uruguayos tiene una opinión formada sobre la reforma y más de la mitad está en desacuerdo. Sólo el 27% está de acuerdo con el proyecto de ley que ya tiene media sanción y casi un quinto no opina. Desde julio del año pasado aumentó cinco puntos porcentuales la opinión contraria a la reforma y se redujo tres puntos el apoyo.

La edad marca algunas diferencias, aunque en todos los grupos la mayoría absoluta está en contra. Los más opuestos a la reforma son las personas en el pico de la edad activa (los de 30 a 44 años) y las que se acercan a la edad de jubilarse (los de 45 a 59 años). Hay más diferencia en las posiciones según nivel de ingresos: quienes están más en contra son los sectores de ingresos bajos, y donde se registra relativamente más apoyo es en el grupo de ingresos más altos.

Pero lo que marca más diferencias en las opiniones son las posiciones políticas. La reforma del sistema jubilatorio es apoyada por la mayoría de los votantes de la Coalición, el 45%. Pero un 31% de estos votantes se opone y un cuarto no tiene posición tomada. Entre los votantes del Frente Amplio, la oposición a la reforma es muy mayoritaria, ya que ocho de cada diez están en contra. Desde mediados del año pasado se observa que los votantes de la Coalición han mantenido casi el mismo nivel de apoyo a la reforma de las jubilaciones, mientras que entre los votantes de la oposición ha aumentado 14 puntos el grupo contrario al proyecto.

En estos meses de debate del proyecto, la opinión pública no ha cambiado mucho su posición respecto al proyecto de reforma de las jubilaciones. La mitad de la población no estaba de acuerdo con la reforma planteada a mediados del año pasado y algo más de la mitad no está de acuerdo hoy. Tres de cada 10 la apoyaban y algo menos de tres de cada diez la apoya hoy. Sigue habiendo un quinto que no está seguro de si apoyar o no apoyar los cambios.

No es fácil reformar las jubilaciones y la mayoría de los países del mundo tienen dificultades en adaptar los sistemas a los cambios demográficos que han ocurrido en las últimas décadas. Algunos gobiernos optan por implementar reformas que consideran imprescindibles aunque la gran mayoría de la población se oponga. El gobierno uruguayo ha logrado convencer a una mayoría relativa de sus propios votantes de que apoyen la reforma, pero no logró que la oposición también la apoyara. Hoy los votantes de la oposición, como sus líderes, están embanderados en contra del proyecto.