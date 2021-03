El actor Armie Hammer es acusado de abuso sexual, violación y hasta canibalismo

Es conocido por su papel protagónico en la oscarizada Llamame por tu nombre.

Una investigación fue abierta contra el actor estadounidense Armie Hammer tras la presentación de una denuncia por una joven con la que mantenía una relación extra marital.

La joven, de 24 años, que pidió ser identificada solo por su nombre de pila, Effie, detalló sus acusaciones en una conferencia de prensa virtual ofrecida por su abogada.

Afirma haber sido "violada brutalmente" durante más de cuatro horas en 2017.

La joven agrega que Hammer, a quien había conocido por Facebook el año anterior, le habría golpeado durante esa agresión varias veces la cabeza contra la pared.

Effie dijo que fue "abusada mental, emocional y sexualmente" durante su intermitente relación de cuatro años con el actor.

El abogado del actor ya había negado recientemente acusaciones similares de actos sexuales violentos, sádicos y hasta caníbales presentados contra Hammer por otras mujeres.

“¿Vendrías y serías de mi propiedad hasta que mueras? Quisiera cortarte uno de los dedos del pie y guardarlo en mi bolsillo para tener siempre un pedazo de ti en mi poder”, decían algunos mensajes de texto que se le atribuyen al actor y fueron difundidos por las acusadoras.

El mes pasado, la agencia que se ocupa de los intereses del actor cortó vínculos con él cuando se desató el escándalo en las redes sociales.

Según publicaciones especializadas, Hammer abandonó varios proyectos, incluida una película junto a Jennifer Lopez, "Shotgun Wedding".

Hammer se destacó en el cine con "The Social Network" y especialmente con "Call Me By Your Name".