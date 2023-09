El artista y abogado Claudio Rama denuncia censura a su obra por parte de la directora del Teatro Solís; "ya debería haber renunciado", dijo

Para el abogado y artista, Muyala cometió abuso de funciones y violó la libertad de expresión; por eso, además del reclamo ante la intendencia inició acciones también en la Institución de Derechos Humanos.

El artista y abogado Claudio Rama acusa de censura a la directora del Teatro Solís, Malena Muyala. Según Rama, Muyala le solicitó que modificara los textos de su obra a lenguaje inclusivo para que pudiera ser expuesta en ese espacio.

Rama asegura que, por un lado, hay un delito de violación de la libertad de expresión; al tiempo que, por otra parte, se configura un abuso de funciones de parte de Muyala. Por eso inició acciones a nivel de la Intendencia de Montevideo (IMM) y la Institución de Derechos Humanos.

Rama muestra su obra aún sin exponer y cuenta que esas 35 cajas rojas que componen vidas encajonadas, y van acompañadas de textos, le llevaron cuatro años de trabajo, y tenía la ilusión de presentarlas en el Solís. Pero eso no ocurrió pese a que había fecha pautada para el 14 de noviembre.

En junio recibió un email de la dirección del teatro, que tenía en copia a la propia directora, donde se señalaba que para estar en los espacios del teatro la obra debía abordar una perspectiva inclusiva, tanto en el lenguaje oral escrito y visual, y aclaraba que implicaba una actualización de los textos.

Rama intentó comunicarse con Muyala en varias oportunidades sin éxito y en la actualidad emprendió acciones por lo que cataloga como “censura”.

“Después de todo este escenario, hice una solicitud a la intendenta de Montevideo. Creo que aquí hay una violación de derechos humanos. Hay una violación a algo que es la libertad de expresión. No hay marco legal que me obligue a cambiar mi obra para que se ajuste a criterios y consideraciones que no son el español, que no son legales y que, de alguna forma, violan mi libertad de creación”, afirmó Rama a Telemundo.

“Creo que Muyala ya debería haber renunciado. Esta circunstancia afecta su carrera, su nombre, su calidad artística e intelectual”, agregó.

Para el abogado y artista, Muyala cometió abuso de funciones y violó la libertad de expresión; por eso, además del reclamo ante la intendencia inició acciones también en la Institución de Derechos Humanos.