"El asesino silencioso": qué es el monóxido de carbono, cómo se previene su intoxicación y qué síntomas genera

Por año hay entre 200 y 300 casos por año de intoxicación por monóxido de carbono y aproximadamente 20 fallecidos motivado por esta causa. Los números van en aumento y eso preocupa a los toxicólogos que llaman a este gas "el asesino silencioso".

Melina Pan, profesora adjunta de Toxicología que trabaja en el Hospital de Clínicas, explicó a Telemundo la causa para que se genere monóxido de carbono "es toda aquella fuente que tenga una combustión incompleta, es decir, se genera combustión en un ambiente con poco oxígeno".

"Es un gas que se le llama, por ser difícil de detectar, el asesino silencioso. No tiene olor, no te irrita y no hay forma de percibirlo", afirmó.

En ese sentido, comentó que las fuentes que lo generan pueden ser el calefón a gas "mal instalado" en el baño, estufas a gas en ambientes cerrados, estufas a leñas "con malos tirajes". "Todo lo que genere una combustión en un ambiente cerrado tiene alto riesgo de generar monóxido de carbono", apuntó.

¿Cómo se previene? La toxicóloga indicó que instalando el calefón a gas "sí o sí afuera del hogar", abrir una ventana o puerta cuando se prende la estufa a gas para que haya una corriente de aire y "jamás dormir con la estufa encendida porque está generando monóxido". "Siempre tiene que haber una rendija de la ventana abierta, el oxígeno nos salva la vida", aseguró.

En cuanto a los síntomas, Pan señaló que al principio "es difícil saber" que es una intoxicación por monóxido de carbono y enumeró el dolor de cabeza, mareos, malestar digestivo, vómitos y diarrea. "Las intoxicaciones más graves son las convulsiones, el coma y en algunos casos la muerte", agregó.

"Siempre lo peor es durante los meses más fríos, sobre todo cuando la temperatura baja a menos de 9 grados", concluyó.