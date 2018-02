El bailarín español Igor Yebra de 43 años asumió como nuevo director del Ballet Nacional del Sodre

Igor Yebra nació en Bilbao, comenzó su carrera en 1988 y una de sus consagraciones artísticas se dio hace poco más de una década, cuando se convirtió en el primer bailarín no ruso en interpretar el protagónico de Iván el Terrible en el propio palacio del Kremlin.

El nuevo director comparó el apoyo que tiene el Ballet Nacional del Sodre, en comparación a otros lugares del mundo: Vengo de un país donde no tienen teatro propio. Olvídate de camarines y todo lo demás.

El gran reto para Yebra es dar a conocer el ballet tanto dentro como fuera del país. Además destacó a la figura de la primera bailarina, María Noel Riccetto: Conseguir una bailarina como ella es algo que no ocurre en todas las generaciones.

De la danza, a los papeles y la burocracia, el nuevo director del ballet pretende mantener su esencia: El director artístico se convierte en una persona que pocas veces le ven los bailarines. Y eso es en lo que hay que intentar no caer porque no pueden perder esa imagen de referente. Sé que va a haber reuniones de gestión etc.

Yebra dijo que se siente parecido a su antecesor, Julio Bocca, porque comparten la misma idea de trabajo y metas: Julio Bocca es irremplazable, no se puede remplazar ni se debe. El de Bocca es un trabajo bien hecho que hay que consolidar.

A diferencia de Julio Bocca, Yebra dijo que disfruta de bailar e interpretar roles acorde a su edad: No soy como Julio en ese aspecto, moriré siendo bailarín.