“El 'Boca' se equivoca”: Sánchez discrepó con Andrade por plebiscito sobre jubilaciones y marcó dos diferencias con la papeleta

El dirigente del MPP señaló que tiene "coincidencias con las intenciones" del Pit-Cnt, pero manifestó "diferencias con cómo está redactado", con hacerlo mediante un cambio en la Constitución y con el momento de discusión.

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez cruzó este martes a su colega comunista Oscar Andrade con motivo del plebiscito que impulsa el Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio contra la reforma de la seguridad social que la coalición de gobierno aprobó en abril de este año.

"El 'Boca' se equivoca, el Frente Amplio no está enfrentando al movimiento sindical", dijo Sánchez a Desayunos Informales, consultado por las palabras de Andrade en Nada que Perder (M24). "Que alguien que conozca algo de la historia del Uruguay me explique cómo es que hacés un diálogo social para avanzar en seguridad social con una izquierda que esté enfrentada al movimiento sindical. No lo veo", dijo Andrade días atrás.

Si bien el dirigente del MPP señaló que tiene "coincidencias con las intenciones", manifestó "diferencias con cómo está redactado", con hacerlo mediante un cambio en la Constitución y con el momento de discusión: "Una iniciativa que el movimiento sindical legítimamente impulsó no es conveniente, por oportunidad, porque entendemos que el gran debate del año que viene va a ser para cambiar la política económica de esta administración".

Seguidamente, Sánchez marcó dos diferencias con lo escrito en la papeleta que se pondrá a consideración de la ciudadanía en octubre de 2024, en caso de llegar a las firmas necesarias.

En primer lugar, cuestionó la norma que establece que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo.

"Equiparar jubilaciones mínimas al salario mínimo genera complejidad para los que están trabajando. En cualquier gobierno el salario mínimo es la protección de las negociaciones colectivas. Estás contratado y menos que esto no podés ganar. Con esto incorporamos una variable que es del gasto social: cada vez que aumente el salario mínimo tengo que ver si tengo plata para las jubilaciones. Por eso creo que se equivocan", explicó.

La segunda crítica refiere a uno de los puntos más discutidos del plebiscito: la eliminación de las AFAP por la prohibición de los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio.

"Discrepo con que se elimine el ahorro individual. Creo que tiene que haber una seguridad social que no sea lucrativa, para mí el negocio de las AFAP es nefasto porque no gastan un peso en recaudar y te cobran antes de invertir tu dinero. (...) Creo que hay que cambiar el sistema. La seguridad social tiene que tener tres pilares: solidario, uno de base, uno redistributivo y otro que tiene que ver con la capitalización individual. Si no es muy difícil de generar un sistema así. Hay que eliminar el lucro ahí estoy de acuerdo. Las formas de cambiar las AFAP es con una ley para adaptarnos a tiempos de cambio que van a ser vertiginosos", argumentó.