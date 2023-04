"El BROU falla en su seguridad y no quiere hacerse responsable": más de 70 personas denuncian haber sido estafadas a través de la web del banco

“Las personas fueron estafadas por hackers a través de la manipulación de sus cuentas del Banco República. El reclamo es que el banco tiene responsabilidad por las fallas de seguridad del sistema”, dijo el abogado del grupo.

Un grupo de más de 70 personas que tienen cuentas en el Banco República (BROU) denuncia que fueron estafados a través del sistema electrónico del banco (e-BROU) y que la entidad bancaria no se hace responsable, lo que implica que, por ejemplo, deban seguir pagando préstamos que no solicitaron.

Este lunes hubo una audiencia de conciliación con representantes del banco, donde los representantes legales del BROU transmitieron que “el directorio está considerando las denuncias de los ahorristas damnificados, y que no ha tomado una definición todavía, pero que por el momento no reconoce responsabilidad”, según dijo a Telemundo el abogado del grupo de damnificados, Hoenir Sarthou.

En diálogo con Telemundo, Sarthou explicó que los primeros casos surgieron en 2021, pero que fue en 2022 cuando varios se acumularon y decidieron juntarse para presentarse ante la Justicia.

“Las personas fueron estafadas por hackers a través de la manipulación de sus cuentas del Banco República. El reclamo es que el banco tiene responsabilidad por las fallas de seguridad del sistema”, dijo el abogado, y agregó: “En muchos de estos casos ni siquiera proporcionaron sus claves ni nada, simplemente se les manipuló o bien la página del banco, cuando entraban a su cuenta e-bank y los datos se iban para otro lado, o se operó incluso sin que ellos estuvieran conectados”.

Con este escenario, el abogado y los damnificados entienden que “el banco falla en su sistema de seguridad y no quiere hacerse responsable de eso”. “En otros casos, los bancos privados entienden que hubo una falla en la seguridad y se hacen responsables. El Banco República ha tomado una actitud distinta. El Banco República lleva una política distinta a la mayoría de los bancos privados, en el sentido de que no se hace cargo de las estafas generadas a través de su sistema informático”, agregó Sarthou.

El grupo también se ha presentado en el Parlamento, donde representantes de las distintas comisiones vinculadas al accionar bancario “han estado de acuerdo en que esto es disparatado”.

“No se está evaluando bien las consecuencias, los efectos sociales que esto tiene, porque la gente en el Uruguay confía o confiaba en el Banco República. Si ahora se sabe que el banco no se hace responsable cuando se vacían las cuentas, esa confianza es difícil de sostener”, afirmó el abogado del grupo.

Ahora el caso seguirá judicialmente: “La demanda va a seguir adelante y veremos cuál es el pronunciamiento del Poder Judicial. Desde el banco no han tomado ninguna decisión que mejore o ampare la situación de los damnificados, incluido el cobro de créditos que ellos no pidieron. Eso es lo preocupante”, agregó Sarthou.

Los casos de Adriana y Beatriz, dos de las damnificadas

En diálogo con Telemundo, Adriana Cohelo contó que ella fue estafada en 2022. “Estaba en el banco online pagando unas cuentas y se me bloqueó la cuenta. Y me decía que tenía que actualizar. Estuve llamando al banco repetidas veces, varias horas, para ver si realmente era así o no. Nunca me contestaron. Al final tenía que seguir pagando mis cuentas, y actualicé mis datos. En ese momento me sacaron de mi cuenta en dólares prácticamente todos mis ahorros”, dijo.

Tras ello, Adriana fue presencialmente al banco, donde le manifestaron que no podían hacerse cargo. “Hasta ahora el Banco República no se ha hecho cargo, no nos ha recibido nunca. Hemos ido al Parlamento, al Senado, a todos lados. Pero no hemos recibido nada, ni una contestación del banco”, apuntó Adriana.

De los 70 casos, todos presentan sus particularidades. Lo común es el mecanismo online. “Hay muchas modalidades de estafa. Hay gente a la que le han sacado préstamos sin ellos solicitarlos. Les han modificado sueldos para poder seguir sacando sueldos, y ahora tienen hasta tres préstamos que pagar. Estamos tratando de luchar y pelear por todos. De oído y conocemos gente, que en otros bancos los han estafado e inmediatamente el banco se hace cargo y les devuelven el dinero. Todos los damnificados somos del Banco República”, agregó Adriana.

Beatriz Bruno, por ejemplo, contó que a ella le sacaron un préstamo de $155.000. “Soy jubilada, cobro la jubilación mínima y cuando fui a cobrar, pedí el recibo y me di cuenta. Hice la denuncia pertinente en el BROU y en la Policía. Ahora estamos esperando alguna resolución, que alguien se haga cargo de lo nuestro”, dijo.

“Yo ahora lo estoy pagando. No me llamaron para ver si había sido yo, nada. De la noche a la mañana te enterás cuando te descuentan en el recibo. Vas, cobrás la jubilación y te viene descontado. Estamos desde setiembre con esto mi esposo y yo. Mi esposo tuvo que salir a trabajar para poder pagar. A mí me descuentan poco porque cobro la jubilación mínima, pero él era empleado público y le sacan casi $15.000 por mes”, agregó.

“De una manera u otra, a todos nos sacaron dinero que nunca pedimos. Nos tocaron nuestro bolsillo”, concluyó.