El caso de ASSE, el Hospital de Bella Unión y la empresa Siemm: “Nunca se trasladaron pacientes que no existen y nunca hubo problemas de facturación”

La empresa de ambulancias Siemm desempeñó tareas para ASSE en el Hospital de Bella Unión, hecho que fue observador por la comisión investigadora en el Parlamento. Los jerarcas de la empresa, supieron ser directores de ASSE y se los acusó de contratarse a sí mismos.

Telemundo dialogó con el médico Federico Eguren, actual director del Hospital Pereira Rosell, que supo ser propietario de la empresa Siemm.

Quiero aclarar que Siemm SRL es una emergencia móvil, no una empresa de ambulancias. Brinda servicio prehospitalario- o sea, servicios de urgencia y emergencia a usuarios.

En el Hospital de Bella Unión la empresa se presentó a las diferentes licitaciones como único oferente. No hubo ningún recurso interpuesto por privados ni por la administración y todas fueron intervenidas por el Tribunal de Cuentas. Las contrataciones y el servicio brindado fueron legales y excelentes.

Las emergencias brindan servicio prehospitalario, por tanto no tiene que ver con el hospital. El precursor de esta emergencia fue el pueblo y es un servicio que se creó cuando no existía emergencia móvil. El objetivo y su creación no fue contratar con el Hospital de Bella Unión.

Quiero destacar que, cuando hubo una investigación administrativa dispuesta por autoridades de ASSE, fue concluyente con que no hubo perjuicio económico con la administración y no hubo apartamiento de las normas de bien público. Además fue clausurada porque no hubo ninguna irregularidad.

Los traslados siempre fueron homogéneos y no hubo un aumento de eso como se dijo. Por supuesto, en la ciudad hubo traslados de mejor calidad que repercutieron sobre la salud de la gente.

Ante la filtración de un memorándum en un medio de prensa, solicitamos una reunión urgente con Marcos Carámbula donde le explicamos punto por punto.

Nunca se trasladaron pacientes que no existen y nunca hubo problemas de facturación. Cruzamos los datos nuestros e identificamos a todos los pacientes nuestros.